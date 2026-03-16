Quy tụ hàng trăm doanh nhân tại chuỗi sự kiện “Ngày hội Khát vọng Việt Nam lần thứ VI” năm 2026

Từ ngày 13 đến 15-3, tại Đắk Lắk, Hệ sinh thái CVG Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện “Hội tụ Khát vọng Việt Nam lần thứ VI” năm 2026, quy tụ hàng trăm doanh nhân, chuyên gia kết nối, chia sẻ và hướng đến phát triển bền vững.

Kiện toàn đội ngũ "Bác sĩ doanh nghiệp"

Mở đầu chuỗi sự kiện là chương trình Hội tụ Cộng đồng Chuyên gia, diễn ra sáng 13-3. Tại đây, Hệ sinh thái CVG Việt Nam tổ chức lễ bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Cộng đồng Chuyên gia và ký kết hợp tác giữa các thành viên. Đội ngũ này được định vị là những “bác sĩ doanh nghiệp” thực chiến, không chỉ tư vấn mà còn trực tiếp truyền thừa tri thức, kinh nghiệm quản trị cho cộng đồng doanh chủ.

Chiều cùng ngày diễn ra chương trình Hội tụ Cộng đồng Sharker Việt Nam, với điểm nhấn là lễ bế giảng và trao chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên khóa Sharker K06. Theo ban tổ chức, đây là dấu mốc trưởng thành của một thế hệ doanh chủ mới, không chỉ nắm vững kỹ năng điều hành mà còn có khát vọng phụng sự xã hội, hướng tới vai trò dẫn dắt cộng đồng.

Ra mắt mạng lưới Doanh nhân Trí tuệ toàn quốc

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện năm nay là lễ ra mắt Cộng đồng Doanh nhân Trí tuệ Việt Nam vào sáng 14-3. Tổ chức này công bố điều lệ hoạt động và ra mắt ban lãnh đạo tại nhiều khu vực như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Ninh Bình, Nghệ An… Cộng đồng được xây dựng trên 6 giá trị cốt lõi gồm: phụng sự quốc gia, doanh nhân, doanh nghiệp, thế hệ trẻ, gia đình và định vị thương hiệu doanh nhân. Đây được kỳ vọng là mạng lưới kết nối các doanh nhân có chung lý tưởng, lấy trí tuệ và trách nhiệm xã hội làm nền tảng phát triển.

"Tầm nhìn doanh nhân" giai đoạn 2026 – 2030

Trong khuôn khổ chương trình, hội thảo chuyên đề “Tầm nhìn doanh nhân 2026 - 2030” và tọa đàm doanh nhân thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn, với sự tham gia của các diễn giả như ông Lê Doãn Hợp (nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông), ông Hoàng Bình Quân (nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân Việt Nam) và ông Ngô Minh Tuấn (Nhà sáng lập, kiêm Chủ tịch Hệ sinh thái CVG Việt Nam). Các ý kiến tập trung phân tích bối cảnh kinh tế Việt Nam và những thách thức mới của doanh nghiệp.

Hội thảo chuyên đề “Tầm nhìn Doanh nhân 2026 – 2030” và chương trình “tọa đàm doanh nhân” đã thu hút sự quan tâm lớn từ giới chuyên môn

Theo đó, các diễn giả nhấn mạnh, doanh nhân không chỉ làm kinh tế đơn thuần mà cần xây dựng tầm nhìn chiến lược gắn với sự phát triển chung của đất nước. Trí tuệ và tinh thần liên kết cộng đồng được xem là chìa khóa để doanh nghiệp Việt đứng vững và vươn tầm quốc tế.

Khát vọng phụng sự và mô hình truyền lửa

Đêm gala diễn ra tối 14-3 với chủ đề “Thắp lửa trí tuệ dân tộc”, tạo điểm nhấn với nghi thức trao đuốc truyền lửa cho thế hệ kế cận. Đây được xem là biểu tượng cho tinh thần tiếp nối khát vọng từ bản thân, gia đình đến quốc gia.

Tại buổi lễ, ông Ngô Minh Tuấn nhấn mạnh giá trị của sự truyền thừa và trách nhiệm của người dẫn đầu. Ông khẳng định: “Hệ sinh thái CVG Việt Nam không chỉ đơn thuần là một mô hình kinh doanh, mà được kiến tạo như một vòng lặp phát triển bền vững: từ nuôi dưỡng nền tảng giáo dục, vận hành doanh nghiệp đến kết nối và cuối cùng là truyền thừa trí tuệ. Mỗi doanh nhân khi đã trưởng thành có trách nhiệm trở thành những chuyên gia, đem tri thức và kinh nghiệm thực chiến của mình để dẫn dắt thế hệ kế cận”.

Đêm Gala diễn ra vào tối 14-3 với chủ đề "Thắp lửa trí tuệ dân tộc" đã tạo nên những khoảnh khắc xúc động qua nghi thức trao đuốc truyền lửa cho thế hệ kế cận

Chuỗi sự kiện tiếp tục khẳng định mô hình “hệ sinh thái khép kín” của CVG Việt Nam, từ giáo dục sớm, huấn luyện quản trị thực chiến đến kết nối cộng đồng và truyền thừa tri thức, đồng hành xuyên suốt vòng đời của một doanh chủ.

ÁNH XUÂN