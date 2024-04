Ra mắt hồi ký "Người đàn bà trong tôi" của "công chúa nhạc pop" Britney Spears

Chiều 19-4, tại TPHCM, trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024, Ứng dụng sách nói Fonos và First News cùng tổ chức chương trình giao lưu ra mắt phiên bản sách giấy và sách nói, tự truyện Người đàn bà trong tôi của ca sĩ Britney Spears.

25 năm trước, cái tên Britney Spears vụt sáng thành ngôi sao khi cho ra mắt bản hit Baby one more time. Bài hát đứng đầu mọi bảng xếp hạng âm nhạc ở nhiều quốc gia lớn và được bình chọn là một trong những ca khúc hay nhất mọi thời đại. Khi đó, tên tuổi Britney vươn xa trên toàn cầu và được truyền thông ưu ái gọi là “công chúa nhạc pop”.

Suốt nhiều năm qua, công chúng đã nghe rất nhiều câu chuyện về Britney với hình ảnh cô tỏa sáng trên sân khấu, hay có lúc cô cạo trọc đầu, tấn công tay săn ảnh... Hàng trăm, hàng ngàn bài báo trên khắp thế giới đã viết về cô với những hình ảnh xấu xí, bốc đồng. Nhưng bao nhiêu trong số đó là sự thật? Hay rốt cuộc, thứ mà chúng ta nhìn thấy cũng chỉ là một góc nhỏ trong bức tranh toàn cảnh?

Trong cuốn hồi ký Người đàn bà trong tôi (tên gốc: The Woman in Me), Britney Spears đã phơi bày toàn cảnh về cuộc đời mình dưới góc nhìn của người trong cuộc. Ở đó, độc giả sẽ được nhìn thấy một câu chuyện khác, chưa từng được công bố trong bất kỳ bài báo nào.



Tại chương trình, 3 khách mời, gồm: anh Nguyễn Vũ Phương (Trưởng phòng Bản quyền First News); chị Hoàng Thùy Dung (đại diện Ứng dụng sách nói Fonos kiêm nghệ sĩ lồng tiếng cho cuốn sách Người đàn bà trong tôi) và chị Bùi Mai Trang (người sáng lập cộng đồng The Red Dot), đã cùng nhau chia sẻ những câu chuyện hậu trường của việc thực hiện sách giấy và sách nói.

Chân dung "công chúa nhạc pop" Britney Spears

Theo chia sẻ của anh Nguyễn Vũ Phương, dù đã biết Britney Spears ra mắt tự truyện từ tháng 6-2023, First News cũng đã kết nối với đối tác để trao đổi về bản quyền. Thông thường, phía đối tác sẽ gửi một phần bản thảo để xem qua, còn lần này, Gallery Books lại hoàn toàn không gửi. Điều này khiến cho First News e dè trong việc thương lượng bản quyền.

“Mãi đến tháng 10-2023, khi tham dự Hội sách Frankfurt, được nghe các đối tác nước ngoài khen về cuốn hồi ký này, thì chúng tôi quyết định mua bản quyền bằng mọi giá”, anh Vũ Phương thông tin.

Các diễn giả tại chương trình (từ trái qua: anh Nguyễn Vũ Phương, chị Hoàng Thùy Dung và chị Bùi Mai Trang)

Không chỉ đẩy nhanh tốc độ ra mắt sách giấy, Người đàn bà trong tôi cũng là một trong những cuốn sách hiếm hoi có phiên bản sách nói ra cùng lúc với phiên bản sách giấy. Chị Hoàng Thùy Dung cho biết, ngay sau khi nhận bản dịch từ First News, phía Fonos đã tập trung nhân lực để có thể kịp đưa phiên bản sách nói đến công chúng trong dịp Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại TPHCM năm nay.

HỒ SƠN