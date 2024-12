Rộn ràng không khí Giáng sinh tại TPHCM

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP vào tối 10-12, từ hơn 18 giờ, có rất đông người dân tập trung về các nhà thờ, xóm đạo, khu vực trung tâm TPHCM để tham quan, vui chơi dịp lễ Giáng sinh.

Tọa lạc ở vị trí trung tâm thành phố, khu vực Nhà thờ Đức Bà (quận 1) thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước đến tham quan, chụp ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ cùng người thân, bạn bè. Năm nay, Nhà thờ Đức Bà như được khoác áo mới với dàn đèn LED trang trí dài khoảng 500.000m phủ kín từ hai đỉnh tháp xuống phía dưới.

Dẫn con gái 4 tuổi đến tham quan trước khu vực Nhà thờ Đức Bà, chị Nguyễn Thị Thắm (sinh năm 1995, ngụ quận Bình Thạnh) vô cùng ấn tượng bởi hình ảnh lung linh của nhà thờ. “Những dịp như thế này, tôi tranh thủ cho con đi chơi, vừa chụp ảnh kỷ niệm vừa cho con tìm hiểu thêm về các ngày lễ. Năm nay thấy một số nơi trang trí Giáng sinh sớm và có vẻ đông vui hơn mọi năm”, chị Thắm bày tỏ.

Tương tự, anh Võ Minh Nhật (sinh năm 2001, ngụ quận 7) cũng khá ngỡ ngàng, trầm trồ trước dãy đèn lấp lánh bao bọc xung quanh Nhà thờ Đức Bà. “Thấy thông tin trên mạng xã hội là Nhà thờ Đức Bà sáng đèn, tôi đến đây để cầu nguyện, tham quan từ chiều. Phố phường mấy ngày này đông đúc nhộn nhịp nên dù đi một mình cũng không cảm thấy cô đơn. Tranh thủ đi sớm chứ sợ đến gần lễ sẽ kẹt xe”.

Cách Nhà thờ Đức Bà vài trăm mét, trung tâm thương mại Diamond Plaza (quận 1) cũng đã trang trí các tiểu cảnh rực rỡ như cỗ xe trượt tuyết, ông già Noel, cây thông… Nhiều bạn trẻ cùng nhau chụp hình, một số người còn chuẩn bị phụ kiện để tạo điểm nhấn cho bức ảnh của mình.

Dạo chơi cùng đồng nghiệp, chị Nguyễn Thị Kim Tiền (sinh năm 1996, ngụ quận 1) cho biết: “Không khí Giáng sinh đang rộn ràng khắp muôn nơi, có nhiều địa điểm trang trí sớm tạo điều kiện vui chơi, giải trí cho các bạn trẻ như tụi mình. Dưới tiết trời se se lạnh, một mùa Giáng sinh nữa lại về mang theo những mong ước giản đơn, ấm áp”.

Hòa cùng dòng người xuống đường vui chơi là những người mưu sinh, buôn bán đồ chơi, phụ kiện Giáng sinh, phục vụ nhu cầu của đa dạng khách hàng. Ông Lê Văn Hai (sinh năm 1977, ngụ TP Thủ Đức), có thâm nhiên chụp ảnh hơn 24 năm, tranh thủ dịp lễ Giáng sinh để chụp hình dạo kiếm thêm thu nhập.

“Mỗi năm vào dịp lễ đặc biệt, tôi đều đến trung tâm thành phố để chụp hình dạo. Ban ngày tôi làm công việc của mình, cứ đến 18 giờ, tôi lại chạy xe đến đây. Mỗi tấm hình sẽ có giá dao động từ 10.000 đến 40.000n đồng, tùy kích thước và yêu cầu của khách”, ông Hai chia sẻ.

Trong khi đó, xóm đạo Phạm Thế Hiển (quận 8) - địa điểm quen thuộc của người dân sống tại TPHCM mỗi dịp Giáng sinh về - nằm trên đường Phạm Thế Hiển, có đến 5 giáo xứ liền kề gồm: Bình Thái, Bình An Thượng, Bình An Hạ, Bình Thuận và Bình Sơn. Dọc tuyến đường này người dân trang hoàng các tiểu cảnh nhỏ.

Tại giáo xứ Bình Thái, hàng trăm ánh đèn và những hang đá, tiểu cảnh được bài trí công phu khiến không khí nơi đây trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Những ngày qua, có khá đông người đến cầu nguyện, tham quan.

Trao đổi với PV Báo SGGP, lãnh đạo Công an TPHCM cho biết, đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp công an các quận, huyện, TP Thủ Đức bố trí 100% lực lượng chốt chặn, tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cũng như kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi phạm pháp hình sự trước, trong và sau dịp lễ Giáng sinh 2024.