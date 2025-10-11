Rợp sắc cờ chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM

Những ngày này, TPHCM rợp sắc cờ đỏ thắm, ngập tràn khí thế hân hoan hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Đây là đại hội đầu tiên sau khi sáp nhập TPHCM với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Do đó quy mô tổ chức có nhiều điểm mới, không khí chào đón đại hội vì vậy càng thêm đặc biệt.

Từ khu vực trung tâm đến vùng ven, không khí chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này đang diễn ra sôi nổi, lan tỏa niềm tin và kỳ vọng của người dân vào chặng đường phát triển mới của thành phố.

Pano, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về đại hội được trang hoàng trên các tuyến đường trung tâm

Dọc các tuyến đường trung tâm như: Nguyễn Huệ, Lê Duẩn, Lê Lợi, Phạm Ngọc Thạch, Cách Mạng Tháng Tám… những cụm pano, băng rôn, màn hình LED tuyên truyền về đại hội được bố trí trang trọng.

Tuyến hẻm tại phường Bến Thành rợp cờ đỏ sao vàng chào mừng đại hội

Ngày 11-10, đông đảo đoàn viên, thanh niên phường Bình Thạnh phối hợp với các đơn vị đã ra quân tổng vệ sinh môi trường tại khu vực số 4 Phan Chu Trinh (phường Bình Thạnh) và vận động người dân treo cờ Tổ quốc trên tuyến đường Chu Văn An.

Thanh niên tình nguyện treo cờ Tổ quốc tại các tuyến đường

Tuổi trẻ phường Bình Thạnh cùng nhau dọn dẹp vệ sinh khu vực

Chiều cùng ngày, tại các điểm cầu trực tuyến của Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã diễn ra buổi tổng duyệt toàn bộ chương trình.

Tại điểm cầu đặc khu Côn Đảo, ê-kíp kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương hoàn tất các khâu chuẩn bị, kiểm tra hệ thống đường truyền, âm thanh, ánh sáng, màn hình LED và thiết bị kết nối, bảo đảm mọi hoạt động diễn ra thông suốt, ổn định trong ngày đại hội chính thức khai mạc.

Ê-kíp kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM khẩn trương hoàn tất các khâu chuẩn bị

Trước đó, công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, treo cờ, pano, băng rôn tuyên truyền chào mừng đại hội cũng được triển khai đồng bộ trên toàn đặc khu.

Treo cờ chào mừng đại hội tại Nghĩa trang Hàng Dương

Công tác chuẩn bị tại đặc khu Côn Đảo diễn ra khẩn trương

Tại trụ sở Đảng ủy đặc khu – nơi đặt điểm cầu, khuôn viên cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, không gian bên trong được bố trí trang trọng.

Trụ sở Đảng ủy đặc khu Côn Đảo, nơi đặt điểm cầu trực tuyến

Treo cờ phướn chào mừng đại hội

Bà Bùi Thị Phượng, Trưởng khu dân cư số 7, cho biết thời gian qua, người dân đã tích cực tham gia dọn vệ sinh, treo cờ Tổ quốc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi hướng về ngày hội lớn của TPHCM. Bà tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ mới, Côn Đảo sẽ có những bước chuyển mình mạnh mẽ, được đầu tư đồng bộ về hạ tầng y tế, giáo dục, văn hóa - xã hội, cùng định hướng phát triển giao thông xanh và kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững…

Rợp sắc cờ tại các tuyến đường, khu dân cư...

Tại phường Vũng Tàu, Quảng trường Cột Cờ trở thành điểm hẹn văn hóa của người dân và du khách. Nơi đây đang diễn ra triển lãm ảnh với chủ đề: “Đảng bộ TPHCM tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới”, một hoạt động ý nghĩa hướng về sự kiện chính trị trọng đại của thành phố. Những bức ảnh khổ lớn, được trưng bày theo từng giai đoạn phát triển, giúp người xem cảm nhận rõ nét quá trình chuyển mình mạnh mẽ, toàn diện của TPHCM qua các kỳ Đại hội Đảng bộ.

Người dân tham quan triển lãm ảnh tại Quảng trường Cột Cờ (phường Vũng Tàu)

Chăm chú ngắm từng khung hình, chị Nguyễn Minh Thư (ngụ phường Tam Thắng) bày tỏ: “Xem triển lãm trong những ngày sắp diễn ra đại hội, tôi thấy được sự đổi thay của thành phố qua từng kỳ Đại hội Đảng bộ và có một niềm tin TPHCM sẽ tiếp tục giữ vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa của cả nước”.

Tại các tuyến đường, góc khu phố, cơ quan, đơn vị trên địa bàn các phường: Bình Dương, Phú Lợi, Bình Hòa, Dĩ An... cũng được trang hoàng bởi cờ hoa đỏ thắm.

Đường Huỳnh Văn Lũy trước Đảng ủy phường Bình Dương nổi bật với những băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền

Trụ sở Đảng ủy phường Bình Dương, ngày 11-10

Khu dân cư Phú Lợi (phường Phú Lợi) rực rỡ cờ phướn, cờ đỏ sao vàng

Nhiều quán ăn, quán cà phê... treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trước hiên, góp thêm sắc đỏ rực rỡ chào mừng sự kiện trọng đại của thành phố.

Song song với đó, người dân cùng các hội, đoàn thể địa phương đồng loạt ra quân quét dọn, trồng thêm hoa kiểng, sơn sửa cổng rào... Đâu đâu cũng thấy tinh thần chung tay góp sức, thể hiện niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người dân trong việc giữ gìn, tô điểm diện mạo thành phố trước thềm đại hội.

Cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ phường Bình Hòa trồng hoa ven đường Bình Hòa 11 để chào mừng đại hội

Người dân tìm hiểu thông tin về đại hội trên Báo Sài Gòn Giải Phóng

TÂM TRANG - CẨM TUYẾT - TRÚC GIANG - THU HOÀI - MẠNH THẮNG - VĂN ANH