Vì một Đại hội an toàn, thành công

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, toàn lực lượng Công an TPHCM đang tăng tốc bước vào cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên từng địa bàn, từng khu phố. Với tinh thần “chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, vì bình yên thành phố”, mỗi cán bộ, chiến sĩ đang nỗ lực từng giờ để Đại hội diễn ra tuyệt đối an toàn.

Những đêm tuần tra không ngủ

Hơn 22 giờ đêm những ngày giữa tháng 10, trong khi phần lớn người dân đã trở về nhà sau một ngày làm việc, những chiếc xe chuyên dụng của Công an phường Thuận Giao vẫn nối nhau lăn bánh, chia thành nhiều hướng tuần tra trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm. Những ngày này, khi toàn lực lượng bước vào cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, từng cán bộ, chiến sĩ đều hiểu rõ đây là thời điểm cần sự chỉn chu đến từng việc nhỏ.

Trung tướng Mai Hoàng tặng hoa chúc mừng Tổ công tác 3 trong 1 các phường Bà Rịa, Long Hương, Tam Long và xã Long Điền, TPHCM. Ảnh: MẠNH THẮNG

Tại khu dân cư Việt Sing, nơi tập trung nhiều quán ăn, nhà hàng, karaoke, tổ công tác vừa đi vừa quan sát kỹ từng nhóm người, từng chiếc xe. Chỉ trong một buổi tối, tổ công tác đã phát hiện và xử lý hàng chục trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Phường Thuận Giao có hơn 3.100 cơ sở trọ, cùng hàng trăm cơ sở kinh doanh dịch vụ. Những nơi đông đúc ấy tiềm ẩn không ít phức tạp về an ninh trật tự. Trong đợt cao điểm này, công an địa phương tăng cường kiểm tra các khu nhà trọ, tuyên truyền người dân cảnh giác với tội phạm ẩn náu như ma túy, “tín dụng đen”, trộm cắp tài sản.

Phường Dĩ An có hơn 234.000 dân, được xem là phường đông dân nhất TPHCM. Công an phường xác định các tuyến giáp ranh, khu vực chợ và khu dân cư đông người là những “điểm nóng”. Những ca tuần tra đêm được tăng cường, có sự phối hợp giữa lực lượng công an, dân phòng và bảo vệ dân phố.

Trong khi đó, tại phường Bình Dương, trong đợt cao điểm lần này, Công an phường phối hợp chặt chẽ với Đồn công an khu công nghiệp để tuyên truyền pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu công nghiệp. Phường Bình Dương được ví như “siêu phường”, với 7 khu công nghiệp đang hoạt động. Theo lãnh đạo Công an phường Bình Dương, việc giữ vững môi trường an ninh, an toàn trong các công ty, xí nghiệp là nhiệm vụ then chốt, nhằm giúp người lao động và doanh nghiệp yên tâm làm việc, đầu tư sản xuất, góp phần bảo đảm ổn định kinh tế, xã hội trong giai đoạn thành phố bước vào sự kiện chính trị quan trọng.

“Lá chắn đỏ” vững vàng Hướng tới mục tiêu bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng bộ và nhân dân thành phố, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH), Công an TPHCM đang vào cao điểm triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát và ứng trực sẵn sàng chiến đấu trên toàn địa bàn. Ngay từ đầu tháng 10, các đội Cảnh sát PCCC-CNCH khu vực đã phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xã và các đơn vị liên quan tiến hành tổng rà soát các địa điểm trọng điểm: nơi diễn ra hoạt động Đại hội, trụ sở cơ quan hành chính, khách sạn, khu lưu trú của đại biểu và các tuyến giao thông chính. Các đoàn công tác vừa tuyên truyền, vừa kiểm tra hệ thống điện, nguồn nước, phương tiện chữa cháy tại chỗ; hướng dẫn khắc phục ngay các tồn tại để bảo đảm an toàn tuyệt đối. Song song đó, toàn lực lượng duy trì chế độ thường trực 100% quân số, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị, sẵn sàng xử lý nhanh mọi tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn. Công tác tuyên truyền phòng cháy được đẩy mạnh trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, nâng cao ý thức tự phòng, tự bảo vệ trong nhân dân. Với tinh thần “chủ động - sẵn sàng - an toàn tuyệt đối”, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an TPHCM quyết tâm giữ vững “lá chắn đỏ” của thành phố, góp phần bảo đảm Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM diễn ra an toàn, thành công. TÂM TRANG

Giữ vững thế trận an ninh toàn diện

Những ngày này, khi toàn thành phố bước vào cao điểm chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đặt ở mức cao nhất.

Để chuẩn bị cho kỳ Đại hội, Thành ủy TPHCM đã phân công Công an TPHCM chủ trì xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch chuyên đề nhằm đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong suốt thời gian diễn ra Đại hội. Lực lượng công an được giao bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, như địa điểm tổ chức Đại hội, nơi lưu trú của đại biểu, các điểm trong lịch trình hoạt động; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa để phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động chống phá, khủng bố, phá hoại; tổ chức kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào khu vực Đại hội.

Giữ vững an ninh từ cơ sở Không chỉ ở cấp thành phố, tại các phường, xã, công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I cũng đang được triển khai mạnh mẽ và đồng bộ. Tại phường Rạch Dừa, lực lượng Công an phường đã tham mưu Ban chỉ đạo 138 của phường triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, “không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”. Công an phường đặc biệt chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy, điều tiết giao thông, nắm chắc địa bàn và quản lý chặt các đối tượng trọng điểm. Tuyệt đối không để xảy ra các hoạt động phá hoại, khủng bố và biểu tình gây rối an ninh trật tự trên địa bàn thành phố trước, trong thời gian diễn ra Đại hội. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, an ninh, an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến tham quan, làm việc trên địa bàn phường. Hạn chế tối đa tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông vào khung giờ cao điểm; không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; không để xảy ra cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Lực lượng Công an phường phải nắm chắc tình hình các đối tượng, tổ chức gọi hỏi, răn đe, giáo dục 100% số đối tượng đã rà soát, lên danh sách quản lý trước thời gian diễn ra Đại hội. Tại phường Tân Định, lễ phát động cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và ra mắt hai mô hình mới đã thu hút sự hưởng ứng của đông đảo người dân. Phường hướng dẫn cài đặt ứng dụng “SOS An ninh, trật tự”, giúp người dân chỉ với một thao tác trên điện thoại có thể báo tin khẩn cấp về tội phạm, tai nạn, cháy nổ, kèm hình ảnh, video và vị trí GPS. Sau gần hai tháng thử nghiệm, ứng dụng đã tiếp nhận và xử lý hàng chục tin báo, trong đó nhiều vụ việc được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả. Phường Tân Định còn thành lập 20 “Tổ công tác 3 trong 1” tại 20 khu phố, gồm đại diện công an, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, thường xuyên đến từng nhà nắm bắt tâm tư, tuyên truyền pháp luật và hỗ trợ an sinh xã hội. VĂN ANH - NGÔ BÌNH

Từ tinh thần chỉ đạo đó, Công an TPHCM vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an quý 3-2025 và 9 tháng đầu năm 2025; tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố; đồng thời đánh giá kết quả 3 tháng triển khai mô hình tổ chức theo địa giới hành chính mới. Tại hội nghị, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM, yêu cầu toàn lực lượng Công an TPHCM tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, phương tiện bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và các mục tiêu, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố, đặc biệt trước mắt là Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, nhằm nâng cao hiệu quả công tác giữ gìn an ninh trật tự trong bối cảnh đô thị phát triển nhanh và chuyển đổi số toàn diện, ngày 1-10, Công an TPHCM ra mắt mô hình cảnh báo khẩn cấp “SOS An ninh trật tự” và “Tổ công tác 3 trong 1: Lắng nghe - Tuyên truyền - Hỗ trợ người dân.” Qua hệ thống ứng dụng công nghệ này, người dân có thể phản ánh, báo tin kịp thời các tình huống liên quan đến an ninh trật tự qua điện thoại thông minh, giúp lực lượng công an tiếp cận hiện trường nhanh hơn, xử lý chính xác hơn.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 138 TPHCM, việc phát động cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm gắn với ra mắt và nhân rộng hai mô hình mới trên không chỉ là hoạt động mang tính nghi thức, mà còn là một bước ngoặt trong tư duy và phương thức bảo đảm an ninh trật tự của đô thị lớn nhất nước, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

NHÓM PHÓNG VIÊN