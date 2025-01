Sân bay Tân Sơn Nhất vẫn đông nghẹt, dòng người mệt mỏi chờ đợi về quê đón tết

Ghi nhận của PV Báo SGGP lúc 17 giờ 42 chiều tối 27 tháng Chạp tại sân bay Tân Sơn Nhất, lượng người về quê đón tết đông nghẹt. Tại khu vực check-in, các cửa kiểm tra an ninh hành khách nhích từng chút chờ đến lượt làm thủ tục. Ai nấy đều mang theo lỉnh khỉnh hành lý về quê, đi du lịch đợt nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Nhiều người tỏ rõ sự mệt mỏi trong việc chờ đợi trước giờ lên máy bay về quê cùng gia đình, người thân.

Nhiều người chờ 3-4 giờ mới làm xong thủ tục. Ảnh: QUỐC HÙNG

Bác Trần Đình Hồi (ngụ ấp 1 xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM) cho biết, nhà bác cách sân bay 12km, đường thoáng nên mất khoảng 25 phút ra sân bay.

"Xếp hàng chờ làm thủ tục lấy vé rồi vào cổng kiểm tra an ninh mất gần 2 giờ đồng hồ. May mắn tôi được mấy cháu nhân viên hỗ trợ check - in chứ không chưa chắc 2 tiếng đã được. Tôi về Hà Nội, chuyến bay sẽ cất cánh vào lúc 16 giờ 40" - bác Hồi cho biết.



Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (46 tuổi, ở Bình Dương) cho biết, hôm nay có chuyến bay về Huế lúc 15 giờ 40. Vì sợ cảnh kẹt xe và đông người nên 9 giờ chị đặt taxi và có mặt tại sân bay lúc 10 giờ 20. "Hôm nay đường từ Bình Dương lên sân bay thoáng, lúc 10 giờ 30 tôi bắt đầu xếp hàng chờ đến lượt làm thủ tục; hơn 1 giờ 30 phút sau vẫn chưa đến lượt, trước tôi còn 24 người, chắc phải mất hơn 2 tiếng", chị Thúy cho biết.

Làm xong thủ tục lại vật vả chờ giờ bay. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo ghi nhận từ tối 26 đến thời điểm này (17 giờ 42 ngày 27 tháng Chạp) sân bay Tân Sơn Nhất lượng hành khách liên tục đổ về để bay về các tỉnh miền Trung, miền Bắc khiến khu vực nhà ga đi trong nước luôn đông đúc, dòng người xếp hàng chờ 2 đến 3 tiếng mới tới lượt check - in, làm các thủ tục theo hướng dẫn của các đơn vị khai thác tại cảng. Hầu hết hành khách bay đều đến sớm hơn lịch bay 3,4 giờ đồng hồ để chủ động trong việc làm thủ tục trước giờ bay.

Trước đó vào khung giờ 10 giờ ngày 27 tháng Chạp, cũng có rất đông người xếp hàng chờ tới lượt check - in tại sân bay Tân Sơn Nhất. Nhiều người tranh thủ đến sớm từ 4 - 5 tiếng để chủ động làm các thủ tục trước giờ lên máy.

Theo Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, những ngày qua, một số chuyến bay bị chậm vì các lý do thời tiết, các đơn vị luôn nỗ lực để phục vụ tốt nhất cho hành khách

Xếp hàng rồng rắn chờ làm thủ tục. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày hôm nay, sân bay sẽ phục vụ 984 chuyến bay. Trong đó có 491 chuyến bay đi (337 chuyến bay quốc nội đi, 154 chuyến bay quốc tế đi), 493 chuyến bay đến (340 chuyến bay quốc nội đến, 153 chuyến bay quốc tế đến). Tổng lượng hành khách dự kiến phục vụ là 146.678 người. Trong số này, có 94.622 khách đi (66.149 khách quốc nội đi, 28.473 khách quốc tế đi); 52.056 khách đến (24.140 khách quốc nội đến, 27.916 khách quốc tế đến).

>> Một số hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, chiều 26-1. Ảnh: QUỐC HÙNG

