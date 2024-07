Sẵn sàng công tác y tế phục vụ Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 24-7, để bảo đảm công tác y tế và phòng, chống dịch phục vụ Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Y tế đã tổ chức đoàn kiểm tra về bảo đảm phòng chống dịch, cấp cứu, khám chữa bệnh, vệ sinh môi trường; an toàn thực phẩm tại các địa điểm: Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Nghĩa trang Mai Dịch và xã Đông Hội (Đông Anh, Hà Nội).

Đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra công tác y tế phục vụ tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại huyện Đông Anh, Hà Nội

Cùng với đó, Bộ Y tế cũng giao Cục quản lý Khám chữa bệnh, Cục Y tế Dự phòng, Cục Quản lý Môi trường y tế, Cục An toàn thực phẩm, Sở Y tế TP Hà Nội và Sở Y tế TPHCM chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch. Trong đó, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phối hợp với Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Văn phòng Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương làm đầu mối đảm bảo công tác y tế, cấp cứu, khám chữa bệnh tại Nhà tang lễ Quốc gia và tháp tùng đoàn đưa linh cữu về nơi án táng cho đến hết lễ an táng. Bệnh viện Hữu Nghị làm đầu mối đảm bảo công tác y tế, cấp cứu, khám chữa bệnh tại nơi an táng. Bệnh viện Thống nhất làm đầu mối đảm bảo công tác y tế, cấp cứu, khám chữa bệnh tại Hội trường Thống nhất (TPHCM). Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, mỗi bệnh viện bố trí 1 tổ cấp cứu và xe cứu thương để sẵn sàng tham gia, hỗ trợ cấp cứu, khám chữa bệnh.

Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội sẵn sàng ứng trực phục vụ Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Về phía Sở Y tế Hà Nội, đã giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội sẵn sàng các phương án ứng phó với tình hình dịch bệnh, tổ chức vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố, các nơi tổ chức lễ viếng, trên đường di chuyển đến Nghĩa trang Mai Dịch.

Lực lượng chức năng kiểm tra công tác y tế tại Nhà tang lễ Quốc gia

Các bệnh viện của TP Hà Nội như: Đông Anh, Bắc Thăng Long, Xanh Pôn, Thanh Nhàn, Đống Đa, Hòe Nhai, Tim Hà Nội, Y học cổ truyền… mỗi đơn vị bố trí 1 tổ cấp cứu, xe cứu thương đầy đủ phương tiện, thuốc cấp cứu, trang thiết bị cần thiết thường trực tại các địa điểm tổ chức lễ viếng tới khi kết thúc lễ tang. Đồng thời, mỗi đơn vị bố trí sẵn sàng 5-10 giường bệnh để phục vụ lễ tang trong trường hợp có tình huống bất thường xảy ra.

Cùng với đó, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội bố trí 3 tổ cấp cứu, xe cứu thương đầy đủ phương tiện, thuốc cấp cứu, trang thiết bị cần thiết thường trực tại cơ quan sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có yêu cầu.

MINH KHANG