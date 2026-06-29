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Sáng 29-6, giá vàng miếng SJC giảm 500.000 đồng/lượng

SGGPO

Sáng 29-6, giá vàng trong nước đảo chiều giảm, song khoảng cách với giá vàng thế giới nới rộng thêm gần 4 triệu đồng/lượng so với đầu tuần trước.

NHUNG NGUYỄN - THY HOÀNG

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