Bản tin thời sự 28-6: Nhiều hoạt động nghĩa tình chào mừng 50 năm ngày thành phố mang tên Bác

Bản tin thời sự 28-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Nhiều hoạt động nghĩa tình chào mừng 50 năm ngày thành phố mang tên Bác; Đi bộ hưởng ứng kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường thăm, động viên đội hình “Mùa hè số”; Nữ nghệ nhân hơn 30 năm giữ lửa làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông; Áp thấp nhiệt đới có khả năng đi vào Biển Đông từ ngày 1-7.