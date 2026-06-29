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DANAFF trở thành không gian kết nối điện ảnh châu Á

SGGPO

Tối 28-6, UBND TP Đà Nẵng phối hợp Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV).

XUÂN QUỲNH - PHƯƠNG ANH - ĐỒNG TÂM

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DANAFF IV DANAFF Jane Seymour DANAFF Industry Days Han Dong Hee liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng

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