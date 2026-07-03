Sáng 3-7, giá vàng tăng thêm 3 triệu đồng/lượng

Sáng 3-7, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 đồng loạt tăng thêm 3 triệu đồng/lượng so với cuối giờ chiều 2-7, đưa giá bán vàng miếng lên 151,4 triệu đồng/lượng. Diễn biến này cùng chiều với đà tăng mạnh của giá vàng thế giới.