Ngày 15-6, Công an TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân cầu Cái Tôm, nối đường Nguyễn Thái Học (phường 4) với đường Trần Trọng Khiêm (phường 6) bị sập vào rạng sáng cùng ngày.

Cầu bị gãy đoạn giữa, một ô tô tải bị kẹt giữa cầu. Ảnh: PM

Theo đó, sự cố xảy ra vào 3 giờ sáng ngày 15-6.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe ô tô tải biển số 66C-140.98 (tài xế Nguyễn An Thế, sinh năm 1987, quê tỉnh An Giang điều khiển) lưu thông qua cầu, gây sập.

Tại hiện trường, cây cầu có chiều dài 27,5m, chiều ngang 2,5m, trọng tải 2,5 tấn bị gãy đoạn giữa, sụt lún xuống nước.

Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, chiếc xe tải đã được kéo lên khỏi cây cầu bị sập.

TÍN HUY