Bến Tre, Tiền Giang: Nhiều giải pháp để kéo giảm kẹt xe trên cầu Rạch Miễu dịp lễ 30-4 và 1-5

Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu lên phương án đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ

Theo đó, dịp lễ năm nay công nhân, viên chức, người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục, từ thứ tư (ngày 30-4) đến hết chủ nhật (ngày 4-5). Dự báo lượng phương tiện từ vùng Đông Nam bộ, TPHCM, Bình Dương sẽ đổ về các tỉnh miền Tây tăng đột biến, do thời gian nghỉ dài.

Để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông qua cầu Rạch Miễu dịp lễ này, Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu sẽ phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh Bến Tre và Tiền Giang thực hiện công tác điều tiết, phân làn giao thông theo từng chiều và cần thiết sẽ xả trạm thu phí.

Ngoài ra, bố trí xe cứu hộ giao thông 24/24 để kịp thời xử lý các sự cố giao thông trên cầu Rạch Miễu tránh xảy ra ùn ứ giao thông kéo dài; đồng thời thông tin để người dân biết để lưu thông đúng khoảng cách an toàn, đúng làn đường.

Lực lượng cảnh sát giao thông 2 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre đã bố trí lực lượng trực 2 bên cầu Rạch Miễu để điều tiết giao thông từ trước trong và sau dịp nghỉ lễ. Song song đó, hướng dẫn cho ô tô qua phà Rạch Miễu tạm vào giờ cao điểm để giảm bớt ùn tắc cho cầu Rạch Miễu hiện hữu.

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang triển khai cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Lễ 30-4 và 1-5. Ảnh: NGỌC PHÚC

Tại Tiền Giang, nhằm triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch của Bộ Công an và UBND tỉnh Tiền Giang về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động 1-5, đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, cùng với cả nước, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang triển khai cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30-4 và 1-5 nhằm nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm theo Nghị định số 168 của Chính phủ.

Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang sẽ ứng trực 100% quân số, thực hiện nhiệm vụ điều tiết phân luồng và tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm giao thông. Trong đó, tập trung kiểm soát các hành vi vi phạm như: Vi phạm nồng độ cồn, ma túy; vi phạm tốc độ; tránh, vượt không đúng quy định; không chấp hành tín hiệu giao thông; chở quá tải trọng, quá khổ giới hạn; điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng…

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang sẽ tập trung kiểm soát, xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm về hoạt động của phương tiện đường thủy. Ảnh: NGỌC PHÚC

Riêng đối với tuyến giao thông đường thủy, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang sẽ tập trung kiểm soát, xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm về hoạt động của phương tiện (điều kiện hoạt động, thiết bị, dụng cụ an toàn của phương tiện; công dụng, vùng hoạt động; niên hạn sử dụng; hoán cải); hoạt động của thuyền viên, người lái phương tiện, chủ phương tiện; quy tắc giao thông và tín hiệu của phương tiện; quy định về vận tải đường thủy nội địa…

Thời gian triển khai cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang kéo dài đến hết ngày 20-5.

NGỌC PHÚC - TÍN HUY