Sắp triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội

Cơ chế cho vay sẽ do các ngân hàng quyết định nhưng lãi suất cho vay để triển khai các dự án NƠXH sẽ giảm 1,5% đối với các nhà đầu tư NƠXH và nhà xây lại từ chung cư cũ. Cùng với đó là giảm 2% với người mua với cơ chế thông thoáng. Tuy nhiên, mỗi người vay mua nhà sẽ chỉ được vay một lần cho một căn NƠXH trong gói tín dụng 120.000 tỷ đồng.

Thông tin thêm về gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, bà Hà Thu Giang, Vụ trưởng Vụ Tín dụng NHNN, cho biết, khách hàng vay phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và các điều kiện vay vốn theo quy định hiện hành của các ngân hàng thương mại. Khi doanh số đạt 120.000 tỷ đồng thì chương trình sẽ dừng lại, nhưng không quá thời hạn ngày 31-12-2023. Lãi suất cho vay dự kiến từ 8,2 - 8,7%/năm, thời gian áp dụng 3 năm cho chủ đầu tư và 5 năm cho người mua nhà.

Cũng tại buổi họp báo, NHNN đã công bố mức tăng trưởng tín dụng của quý 1-2023. Tính đến ngày 28-3-2023, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 2,06% so với cuối năm 2022 và tăng 11,17% so với cùng kỳ năm 2022. Đại diện NHNN đánh giá mức tăng trưởng này không cao so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này xuất phát từ tình hình khó khăn chung khiến nhu cầu vốn của doanh nghiệp chững lại, một số dự án đang giải ngân bị ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Dù mức tăng không như kỳ vọng trong quý 1, song theo đại diện NHNN, tăng trưởng tín dụng cả năm vẫn ước đạt 14-15% như mục tiêu đã đề ra.