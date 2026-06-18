Sẽ tiếp nhận kỷ vật liệt sĩ, tài liệu giải mật của Hoa Kỳ về mộ liệt sĩ

Chiều 17-6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị Ban Chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2027).