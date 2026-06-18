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Sẽ tiếp nhận kỷ vật liệt sĩ, tài liệu giải mật của Hoa Kỳ về mộ liệt sĩ

SGGPO

Chiều 17-6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị Ban Chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2027).

PHAN THẢO - TAM NGUYÊN

Từ khóa

liệt sĩ thương binh liệt sĩ quy tập hài cốt liệt sĩ kỷ vật liệt sĩ Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà

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