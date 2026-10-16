Sức sống cơ sở

Phường An Phú Đông xem xét, giải quyết 95 ý kiến, kiến nghị của người dân

SGGPO

Trong 9 tháng đầu năm, phường An Phú Đông ghi nhận 332 mô hình, giải pháp “Dân vận khéo”; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,95%, số hóa hồ sơ đạt 100%.

Ngày 16-10, phường An Phú Đông (TPHCM) tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày truyền thống các ngành xây dựng Đảng năm 2026.

Theo báo cáo tại buổi họp mặt, trong 9 tháng đầu năm 2026, các cơ quan tham mưu, giúp việc và hệ thống chính trị phường An Phú Đông đã nỗ lực triển khai nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

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Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông Nguyễn Xuân Hoàng chúc mừng các cơ quan tham mưu, giúp việc đã nỗ lực triển khai nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận

Trong đó, phong trào “Dân vận khéo” với 332 mô hình, giải pháp được đăng ký trong 9 tháng đầu năm.

MTTQ phường tiếp nhận và chuyển cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết 95 ý kiến, kiến nghị của người dân; triển khai 5 công trình sửa chữa chống dột nhà tình nghĩa, nhà tình thương, với tổng kinh phí 474 triệu đồng...

Những nỗ lực của các cơ quan, đơn vị đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị địa phương: tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 99,95%, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%.

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Lãnh đạo Đảng ủy phường An Phú Đông chúc mừng các cơ quan tham mưu

Trong thời gian tới, các cơ quan tham mưu tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình, sâu sát cơ sở, tăng cường phối hợp, đổi mới phương pháp làm việc và ứng dụng hiệu quả công nghệ số. Cùng với đó, kịp thời đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả phục vụ người dân.

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Từ khóa

An Phú Đông Xây dựng Đảng Nhà tình nghĩa Dân vận cơ quan tham mưu

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