Phường An Phú Đông tri ân 330 cán bộ khu phố thôi nhiệm vụ

Ngày 14-9, phường An Phú Đông tổ chức hội nghị tri ân 330 người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, người hoạt động trực tiếp ở khu phố thôi tham gia công tác do thực hiện sắp xếp, tổ chức lại khu phố.

Tặng quà tri ân người thôi công tác

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông Nguyễn Xuân Hoàng bày tỏ sự trân trọng đối với những người đã hoàn thành nhiệm vụ, thôi tham gia công tác do thực hiện sắp xếp, tổ chức lại khu phố.

Lãnh đạo phường An Phú Đông tặng quà tri ân

Trong quá trình xây dựng và phát triển địa phương, đội ngũ cán bộ ở khu phố luôn là một bộ phận gần dân, sát dân, trực tiếp tham gia vào nhiều công việc tại địa bàn dân cư. Bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và kinh nghiệm thực tiễn, lực lượng ở khu phố góp phần quan trọng cùng địa phương củng cố sự đồng thuận trong nhân dân, giữ gìn đoàn kết ở khu dân cư và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở.

Phường An Phú Đông tri ân người hoạt động ở khu phố thôi công tác

Theo Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông, phường tiếp tục rà soát, thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan với người hoạt động không chuyên trách ở khu phố và người hoạt động trực tiếp ở khu phố thôi tham gia công tác bảo đảm đúng đối tượng, kịp thời, công khai và minh bạch.

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