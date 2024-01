Siêu tàu biển lớn nhất thế giới: Lợi hại song hành

Tàu Icon of the Seas

Điểm mặt “anh tài”

Dài 365m, rộng 64,9m, tổng tải 250.800 tấn, hành khách tối đa 7.600, Icon of the Seas sẽ là tàu du lịch lớn nhất khi hạ thủy trong tháng 1 này. Siêu tàu này thuộc lớp Icon đầu tiên của Tập đoàn tàu biển toàn cầu Royal Caribbean Group có trụ sở tại Mỹ và là tàu đầu tiên trong số 3 tàu chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), được coi là một sự thay thế bền vững hơn so với các loại nhiên liệu khác.

Con tàu sẽ có 2.805 phòng khách và có thể chở tới 2.350 thủy thủ đoàn với 8 khu vực độc đáo có không gian lưu trú thiết kế dành riêng cho các gia đình. Các tính năng khác trên tàu bao gồm: 7 hồ bơi, 9 xoáy nước 6 đường trượt nước. Ngoài ra, còn có hơn 20 địa điểm ăn uống, thực đơn đa dạng gồm các món ăn từ khắp nơi trên thế giới.

Wonder of the Seas dài 362m, rộng 64,3m, tổng tải 235.600 tấn, hành khách tối đa 7.084, hạ thủy lần đầu tiên vào tháng 3-2022. Tàu lớp Oasis của Hãng Royal Caribbean có 2.867 phòng khách với thủy thủ đoàn là 2.204 người. Các tính năng bao gồm 8 khu vui chơi độc đáo như: Công viên trung tâm, lối đi bộ lát gỗ và khu phố Suite Class mới, một không gian dành riêng cho khách lưu trú tại suite...

Du khách có thể vui chơi tại AquaTheater, một địa điểm giải trí trực tiếp ngoài trời với sàn lặn cao hơn 9m và tầm nhìn tuyệt đẹp ra đại dương. Wonder Playscape là không gian ngoài trời theo chủ đề dưới nước dành cho trẻ em với nhiều cầu trượt, trò chơi và hơn thế nữa. Bên cạnh đó có một số trò chơi yêu thích đẳng cấp cao như mô phỏng lướt sóng FlowRider, tường leo núi, hoặc thẻ laser tại Battle for Planet Z. Đặc biệt, Ultimate Abyss được quảng cáo là đường trượt nước cao nhất trên biển, cao 45,7m với đường trượt kéo dài 13 giây xuyên qua 10 tầng quanh co.

Dài 337m, rộng 43m, tổng tải 184.600 tấn, hành khách tối đa 6.654, tàu AIDAnova là tàu lớp Helios đầu tiên thuộc Hãng AIDA Cruises của Đức ra mắt vào tháng 12-2018, đây là tàu du lịch chạy bằng LNG đầu tiên trên thế giới. Con tàu được trang bị 2.626 phòng, bao gồm cả căn hộ Penthouse Suite 2 tầng và có thể chở thủy thủ đoàn 1.500 người. Nó có thiết kế bên ngoài đặc trưng với đôi môi màu đỏ đậm ở mũi tàu và đôi mắt màu xanh lam và vàng ở hai bên.

Du khách có thể ghé thăm 17 nhà hàng, cùng với 23 quán bar để tiệc tùng thâu đêm tại Beach Club; tham gia các buổi biểu diễn trực tiếp trên sân khấu 360 độ trong nhà hát. Có thể đặt dịch vụ massage, ngâm mình trong các bồn tắm nước nóng hoặc phòng xông hơi khô, ngâm mình trong hồ bơi riêng và thư giãn trên hiên tắm nắng của boong tàu.

Du thuyền P&O Iona của Hãng P&O Cruises dài 344m, rộng 43m, tổng tải 184.000, hành khách tối đa 5.200, ra mắt vào mùa xuân năm 2021, là tàu du lịch chạy bằng LNG đầu tiên của Anh. Con tàu thân thiện với gia đình có 2.614 phòng và chở thủy thủ đoàn 1.800 người.

Các tính năng hàng đầu của Iona bao gồm: SkyDome (một mái vòm kính 2 tầng được thiết kế bởi kỹ sư người Anh từng đoạt giải thưởng Eckersley O'Callaghan), xưởng chưng cất rượu gin thủ công, 4 hồ bơi, 10 địa điểm giải trí và 30 nhà hàng, quán bar cung cấp nhiều lựa chọn ăn uống. Du khách có thể dùng bữa trong khi xem các buổi biểu diễn trên không tại Grand Atrium hoặc thưởng thức bữa tối tại The Limelight Club, một địa điểm ăn tối chỉ dành cho người lớn với các buổi biểu diễn nhạc cổ điển và nhạc sống khác…

Lợi ích và rủi ro

Chi phí du lịch trên biển đang ngày càng giảm so với cách đây 10 năm, một phần nhờ việc hưởng lợi từ các thiên đường thuế và tuyển dụng hàng ngàn nhân công từ những nước đang phát triển. Quy mô của các tàu và cảng du lịch càng lớn thì lợi thế kinh tế thu về được càng nhiều. Việc tập trung xây dựng các siêu tàu, giảm số lượng tàu thuyền nhỏ cũng gián tiếp góp phần giúp du lịch xanh hơn.

Theo dữ liệu được Hiệp hội Quốc tế các hãng tàu du lịch (CLIA) cung cấp, năm 1980 chỉ có khoảng 1,4 triệu hành khách đi du lịch biển. Năm 2024, CLIA dự kiến đón 36 triệu hành khách và số lượng tàu viễn dương sẽ vượt qua 300. Nhiều chuyến du lịch trên biển giờ đây không hề đắt đỏ, thậm chí đôi khi là món hời trong bối cảnh các nhà khai thác tìm mọi cách thu hút hành khách quay trở lại sau đại dịch Covid-19.

Ngay cả trong thời kỳ suy thoái, một số bên đánh vào thị trường đại chúng vẫn cố gắng giữ giá vé đủ thấp để lấp đầy các chuyến tàu. Khi hành khách đã lên tàu, hơn 1/3 doanh thu có thể đến từ các khoản chi tiêu như đồ uống, trị liệu spa, nhà hàng và casino.

Bên cạnh lợi ích kinh tế, các siêu tàu du lịch biển cũng đem lại các tác động tới môi trường những nơi đi qua, chẳng hạn như cư dân của Southampton, Anh, tỏ ra lo ngại về các nguy cơ sức khỏe, bao gồm cả bệnh hen suyễn và đau ngực, liên quan đến ô nhiễm không khí do siêu tàu biển du lịch gây ra.

Với sức chứa hàng ngàn hành khách, các siêu tàu thải khói nghiêm trọng đến mức người dân địa phương có thể ngửi, nhìn thấy, thậm chí nếm chúng trong không khí. Những người sống gần bến tàu cho rằng, khói từ các tàu du lịch và tàu chở hàng góp phần đáng kể vào việc khiến chất lượng không khí khu vực xấu đi. Người dân cũng cho rằng, giao thông đường bộ do hành khách và hàng hóa di chuyển đến và đi từ tàu tạo ra là một nguyên nhân khác gây ra chất lượng không khí kém.

Theo CLIA, các công ty đã đầu tư đáng kể trong thập niên qua để phát triển các công nghệ mới giúp giảm lượng khí thải. Nhưng các nhà phân tích ô nhiễm biển ở Đức và Brussels cho rằng, một con tàu lớn như vậy có thể đốt ít nhất 150 tấn nhiên liệu/ngày và thải ra nhiều lưu huỳnh hơn vài triệu ô tô, nhiều khí NO2 hơn tất cả phương tiện giao thông đi qua một thị trấn cỡ trung bình và lượng khí thải dạng hạt nhiều hơn hàng ngàn xe buýt ở London.

Theo nhà phân tích ô nhiễm độc lập hàng đầu của Đức Axel Friedrich, một tàu du lịch lớn sẽ thải ra hơn 5 tấn khí thải NOX và 450kg hạt siêu mịn/ngày. Bill Hemmings, chuyên gia hàng hải tại nhóm Giao thông vận tải và môi trường có trụ sở tại Brussels, cho biết: “Những con tàu này đốt nhiên liệu bằng cả thị trấn. Chúng sử dụng nhiều năng lượng hơn tàu container và ngay cả khi chúng đốt nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp, nó còn tệ hơn 100 lần so với dầu diesel trên đường”.

Mặc dù Royal Caribbean và các đối tác cho biết hệ thống điều khiển mới nhất đã được lắp đặt nhưng khó có thể bỏ qua nhu cầu nhiên liệu của một con tàu siêu lớn. Ví dụ, tàu Harmony of the Seas sử dụng nhiên liệu nhiều hơn 35% mỗi năm so với các thiết kế trước đây của Royal Caribbean và tương đương với mức tiêu thụ năng lượng hàng năm của 77.000 ngôi nhà ở Mỹ.

Hãng Royal Caribbean ra mắt hành trình xa xỉ Ultimate World Cruise với 274 đêm trên tàu Serenade of the Seas, thăm tất cả 7 lục địa, hơn 150 điểm đến ở 65 thành phố và 11 kỳ quan thế giới. Hành trình hoành tráng, khởi hành từ Miami, Mỹ vào tháng 12-2023, được đánh giá là hành trình dài nhất thế giới. Giá của hành trình này khoảng 60.000-70.000 USD.

VIỆT ANH tổng hợp