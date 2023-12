Signify Việt Nam nhận giải thưởng cho sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất

Ông Phùng Hoài Dương, Tổng Giám đốc Công ty Signify Việt Nam đại diện nhận giải thưởng từ Bộ Công Thương

Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng (Bộ Công thương) đã phối hợp với Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) tổ chức Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong Công nghiệp - Công trình xây dựng và Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất trong năm 2023.

Giải thưởng đã vinh danh 2 dòng sản phẩm của Signify bao gồm: Đèn LED Master LEDtube UE và đèn chiếu sáng âm trần Diamond Cut với các đặc điểm chung nổi trội như hiệu suất cao, khả năng tiết kiệm năng lượng và thay thế hoàn toàn đèn huỳnh quang, đáp ứng yêu cầu về an toàn quang sinh học và vật liệu an toàn.

Cụ thể, đèn Master LEDtube UE của Philips đại diện cho sự đổi mới trong lĩnh vực chiếu sáng bền vững, với dòng đèn LED loại A có hiệu suất năng lượng siêu cao lên đến 210lm/W. Vượt trội với khả năng tiết kiệm năng lượng lên đến 44% so với đèn LED truyền thống, đèn này còn có tuổi thọ lên đến 100.000 giờ, gấp đôi so với LED thông thường. Ứng dụng rộng rãi cho mọi khu vực chiếu sáng, từ dây chuyền sản xuất, văn phòng, kho bãi đến các địa điểm công cộng. Đặc biệt, đèn được trang bị vi mạch bảo vệ an toàn, đáp ứng và vượt qua các tiêu chuẩn an toàn điện.

Đèn chiếu sáng âm trần Diamond Cut mang đến sự đổi mới trong công nghệ sản xuất với cam kết giảm phát thải carbon, tiết kiệm nguyên liệu và năng lượng. Lưới phân tán ánh sáng đặc biệt giúp chiếu sáng hiệu quả và dịu dàng cho mắt. Tuổi thọ lên đến 50.000 giờ, cao gấp 3 lần so với các dòng Đèn âm trần khác, và tiêu thụ 50% năng lượng ít hơn. Với 12 sản phẩm đa dạng về kích thước, cường độ ánh sáng và màu sắc, đèn đáp ứng mọi nhu cầu chiếu sáng ở các khu vực đặc biệt.

Hai dòng sản phẩm trên của Signify dự kiến sẽ được Bộ Công Thương cấp chứng nhận Nhãn hiệu hiệu suất năng lượng cao nhất và được phát hành cùng với mã QR khi lưu thông trên thị trường, giúp người tiêu dùng có thể tra cứu thông tin sản phẩm.