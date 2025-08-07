Ngày hội sống xanh Phú Mỹ Hưng lần 8: Nhiều trải nghiệm sống xanh và sôi động cùng đêm nhạc “Hoa và Rác”

Từ 8 giờ đến 20 giờ ngày 9-8, tại Công viên Hồ Bán Nguyệt, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Hưng, TPHCM sẽ diễn ra Ngày hội sống xanh Phú Mỹ Hưng lần 8 năm 2025. Ngày hội năm nay có chủ đề “Sống xanh – Sống khỏe”, với nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến môi trường.

Bé học cách chăm sóc cây xanh tại nhà tại Ngày hội 2024

Ngày hội sống xanh Phú Mỹ Hưng nằm trong chuỗi các sự kiện cộng đồng do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng tổ chức, nhằm góp phần nâng cao giá trị, chất lượng cuộc sống của cộng đồng cư dân Khu đô thị Phú Mỹ Hưng nói riêng, người dân TPHCM nói chung. Thông qua ngày hội, Ban tổ chức mong muốn khơi gợi tình yêu thiên nhiên, môi trường cũng như lan tỏa tinh thần sống xanh, sống khỏe.

Ngày hội năm nay sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: trưng bày các vật dụng được làm từ vật liệu tái chế, mô hình cây xanh, hướng dẫn trồng và chăm sóc cây xanh tại nhà; đổi pin, thiết bị điện tử, đồ dùng giấy và nhựa, đồ chơi, truyện sách, dụng cụ học tập… đã qua sử dụng để nhận quà.

Bé học trồng cây tại ngày hội năm 2024

Ngày hội cũng dành nhiều không gian để tổ chức các trò chơi vì môi trường cho thiếu nhi và gia đình như làm đồ chơi từ vật liệu tái chế, khám phá hoạt động STEM phân loại rác, trải nghiệm sân chơi xe thăng bằng được làm rác thải nhựa, trang trí chậu cây… góp phần gia tăng nhận thức về thiên nhiên, môi trường cho các bé.

Với mong muốn lan tỏa các thông điệp về môi trường, Ngày hội sống xanh Phú Mỹ Hưng lần 8 còn mang đến 2 cuộc thi hấp dẫn dành cho thiếu nhi. Đó là Cuộc thi “Em Yêu Môi Trường” online, sáng tạo sản phẩm từ vật liệu tái chế dành cho các em từ 5 - 12 tuổi tham gia. Hình thức của cuộc thi này là quay video cách thức thực hiện một sản phẩm (đồ dùng, đồ chơi…) từ vật liệu tái chế, cùng thông điệp về môi trường. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến gần 15 triệu đồng và quà tặng của nhà tài trợ.

Đổi sách truyện cũ nhận quà tại Ngày hội 2024

Cuộc thi vẽ về môi trường và thế giới xanh “Paint The Green World” dành cho các bé tham gia ngày hội, do Trung tâm Global Art phối hợp tổ chức với nhiều phần quà và giải thưởng hấp dẫn.

Ngoài ra, ngày hội còn có hội thi “Tái chế rác thải nhựa thành vật dụng có ích” dành cho cộng đồng do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Mỹ phối hợp tổ chức với nhiều giải thưởng hấp dẫn.

Bé sáng tạo sản phẩm tái chế

Một điểm nhấn đặc biệt của Ngày hội sống xanh Phú Mỹ Hưng năm nay là sự liên kết với chương trình âm nhạc nghệ thuật “Hoa và Rác”. Đêm nhạc diễn ra từ 19 giờ ngày 9-8 tại Công viên Hồ Bán Nguyệt. Nội dung đêm nhạc là câu chuyện về môi trường được sân khấu hóa bằng ngôn ngữ của âm nhạc qua 4 chương: Tình quê hương – Rải và Nhặt – Hoa và Rác – Môi trường muôn sắc, với các ca khúc của Trịnh Công Sơn, Văn Cao, Phạm Duy và nhiều ca khúc quốc tế được Việt hóa.

Hoạt động đổi pin, sách, truyện cũ tại Ngày hội 2024

Đêm nhạc “Hoa và Rác” hứa hẹn là một bản hòa âm của âm nhạc, ánh sáng và vật liệu tái chế, nơi rác thải trở thành nhân vật chính, được nhặt lên, soi rọi dưới ánh sáng sân khấu để kể lại hành trình tái sinh. Chương trình đã được tổ chức nhiều nơi như Hà Nội, Huế, TPHCM… và đã để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Với mong muốn lan tỏa tinh thần, thông điệp về môi trường, kêu gọi những hành động thiết thực từ cộng đồng, Ngày hội sống xanh Phú Mỹ Hưng lần 8 và Đêm nhạc “Hoa và Rác” sẽ mở cửa tự do, khách tham gia sẽ được trải nghiệm các hoạt động hoàn toàn miễn phí.

Ngày hội sống xanh Phú Mỹ Hưng lần 8 và Đêm nhạc “Hoa và Rác” nhận được sự đồng hành của các đơn vị: Công ty Cổ phần Konnit Group, Công ty CP Ánh Dương Việt Nam - Vinasun Taxi, Công ty TNHH Sáng tạo Nghệ thuật Toàn Cầu (GLOBAL ART), Trung tâm Anh ngữ ILA, Trung tâm Thương mại Crescent Mall, The Golden Bee - Mật Ong Vàng, Ứng dụng Livin PMH. Cùng sự hỗ trợ của các đơn vị: Vietstar, Chi nhánh Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Apollo Việt Nam tại TPHCM (Apollo), Lại Đây Refill Station, Công ty TNHH Phát triển Phú Hưng Thịnh, Milkita Kẹo Làm Từ Sữa, Trường mầm non Thế Giới Hạnh Phúc, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Mỹ, Đoàn phường Tân Mỹ.

PHƯƠNG UYÊN