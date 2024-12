Số khai sinh mới giảm 7,8% so với năm 2023

Trong năm 2024, các địa phương đã thực hiện đăng ký khai sinh mới cho hơn 1,4 triệu trường hợp (giảm 7,8% so với năm 2023), đăng ký khai sinh lại cho 434.902 trường hợp (giảm 18% so với năm 2023).

Kết quả đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn năm 2024. Nguồn: Bộ Tư pháp

Ngày 16-12, Bộ Tư pháp cho biết, trong năm 2024, các địa phương đã thực hiện đăng ký khai sinh mới cho hơn 1,4 triệu trường hợp (giảm 7,8% so với năm 2023), đăng ký khai sinh lại cho 434.902 trường hợp (giảm 18% so với năm 2023), đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho 8.652 trường hợp; đăng ký khai tử cho tổng số 654.031 trường hợp (giảm 1,2% so với năm 2023).

Cũng trong năm 2024 đã có 616.475 trường hợp đăng ký kết hôn (giảm 3,6% so với năm 2023), trong đó đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài là 25.408 trường hợp (tính theo công dân Việt Nam cư trú trong nước), tăng 2,4% so với năm 2023.

Cùng với đó, Bộ Tư pháp đã trình Chủ tịch nước 2.922 hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam; 10 hồ sơ xin nhập và 54 hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam; trả lời kết quả tra cứu quốc tịch Việt Nam đối với 3.528 trường hợp.

