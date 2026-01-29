Đa phương tiện

Sở Xây dựng TPHCM đã cấp phép 91 vị trí tủ đổi pin trên vỉa hè

Sở Xây dựng TPHCM đã cấp phép 91 vị trí tủ đổi pin trên vỉa hè, tại các tuyến đường Hai Bà Trưng, Huyền Trân Công Chúa, Lê Lai, Lê Thánh Tôn, Lý Tự Trọng, Nguyễn Đình Chiểu, Lê Quý Đôn….

CẨM TUYẾT

