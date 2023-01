Sóc Trăng có tân Giám đốc Công an

Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Bùi Quốc Khánh đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 5-1, tại Công an tỉnh Sóc Trăng, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Theo đó, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Bùi Quốc Khánh (55 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi), Phó Cục trưởng một cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, từ ngày 9-1-2023.

Cũng tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Văn Quyền, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Lâm Thành Sol (52 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh), Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Ngoại tuyến - Bộ Công an, từ ngày 9-1-2023.