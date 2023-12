SonKim Land nhận giải thưởng bất động sản PropertyGuru châu Á 2023

Đại diện Sonkim Land (bên phải) nhận giải thưởng “Nhà phát triển bất động sản cao cấp tốt nhất”

Theo đó, SonKim Land đã chinh phục hội đồng giám khảo quốc tế của Property Guru bằng những dự án ấn tượng. Nổi bật là dự án phức hợp The OpusK thuộc tổ hợp The Metropole Thủ Thiêm tọa lạc tại trung tâm Khu chức năng số 1 của Thủ Thiêm.

Tổ hợp The OpusK bao gồm một tòa tháp văn phòng và một tòa tháp phức hợp với căn hộ hạng sang The OpusK Residence; văn phòng The OpusK Luxury Boutique Office và khu thương mại đặt tại khối đế. Trong đó, The OpusK Residence được vinh danh với giải thưởng Dự án căn hộ cao tầng tốt nhất châu Á và The OpusK Luxury Boutique Office chiến thắng 2 giải thưởng khu phức hợp cao cấp tốt nhất châu Á và thiết kế kiến trúc phức hợp tốt nhất châu Á.

Bà Bùi Thị Phương Hiền, CEO của SonKim Land cho biết, chiến thắng giải thưởng “Nhà phát triển bất động sản cao cấp tốt nhất” không chỉ củng cố danh tiếng của công ty trên thị trường bất động sản quốc tế mà còn là minh chứng cho bản lĩnh và nỗ lực của đơn vị tại thị trường bất động sản trong nước. Theo bà Hiền, trong tương lai SonKim Land tiếp tục phát triển đội ngũ nhân sự và hợp tác với những đối tác danh tiếng trên thế giới để hiện thực hóa tầm nhìn trở thành nhà phát triển bất động sản hàng đầu khu vực.

HOÀNG LONG