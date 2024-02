Sưởi ấm than trong phòng kín, 4 người ngộ độc khí CO

Ngày 3-2, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cho biết đang tích cực cấp cứu cho bà L.T.M. (59 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, An Giang) và bà H.T.L. (35 tuổi, con gái bà M.) bị ngộ độc khí CO do đốt than sưởi ấm trong phòng lạnh.