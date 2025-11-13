Sụp ổ gà trên quốc lộ 62, người đàn ông tử vong

Sau khi sụp ổ gà trên quốc lộ 62 (tỉnh Tây Ninh) rồi ngã ra đường, người đàn ông bị xe container từ phía sau cán trúng dẫn đến tử vong.

Tai nạn giao thông do sụp ổ gà trên quốc lộ 62 khiến 1 người tử vong

Sáng 13-11, Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đang điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 62, đoạn qua xã Thạnh Hóa khiến 1 người đàn ông tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 ngày 13-11, người đàn ông điều khiển xe máy biển kiểm soát 59K1 chở theo một phụ nữ lưu thông hướng từ Mộc Hóa về Tân An. Khi đến đoạn đường có nhiều ổ gà, xe bị sụp xuống khiến cả hai ngã ra đường.

Đúng lúc này, xe container biển kiểm soát 51R chạy cùng chiều phía sau không kịp xử lý đã cán trúng người đàn ông, làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Người phụ nữ đi cùng may mắn thoát nạn.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã kịp thời có mặt điều tiết, xử lý hiện trường.

Như Báo SGGP đã phản ánh, quốc lộ 62 là tuyến đường huyết mạch nối Trung tâm hành chính tỉnh Tây Ninh với vùng Đồng Tháp Mười và cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, nhưng từ lâu đã được ví là “con đường đau khổ” bởi mặt đường sụt lún, "ổ voi, ổ gà" dày đặc tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

QUANG VINH