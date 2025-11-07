Quốc lộ 62 (tỉnh Tây Ninh) xuống cấp, nguy cơ gây tai nạn giao thông

Quốc lộ 62 là tuyến đường huyết mạch nối Trung tâm hành chính tỉnh Tây Ninh với vùng Đồng Tháp Mười và cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, nhưng từ lâu đã được ví là “con đường đau khổ” bởi mặt đường sụt lún, "ổ voi, ổ gà" dày đặc tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, ngày 7-11, sau nhiều ngày mưa lớn, mặt đường của Quốc lộ 62 tiếp tục xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện chi chít “ổ voi, ổ gà”. Trên toàn bộ tuyến đường xuất hiện nhiều đoạn lún sâu, đọng nước, gây khó khăn cho lưu thông, tiềm ẩn tai nạn và làm tăng chi phí vận chuyển hàng hóa.

Một người đi xe máy sát làn ngược chiều tránh đoạn sụt lún tăng nguy cơ va chạm giao thông

Cách đây vài ngày, trên tuyến này đã xảy ra vụ tai nạn làm 2 người điều khiển xe máy bị thương. Đó là chỉ là một trong nhiều vụ tai nạn xảy ra gần đây trên Quốc lộ 62 do mặt đường xuống cấp. Ông Nguyễn Văn Lợi (xã Mỹ An) cho biết: “Cả đoạn đường dài mấy chục km mà đoạn nào cũng hư hỏng nặng. Gần đây, tai nạn cũng xảy ra liên tục rất đau lòng. Tôi mong dự án sớm được triển khai, đừng chắp vá nữa để bà con được mừng”.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, tháng 9-2025, Quốc lộ 62 đã được bàn giao cho Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng) tiếp nhận quản lý. Trước việc đường xuống cấp nghiêm trọng, đơn vị quản lý đang tiến hành khắc phục tạm thời một số đoạn hư hỏng nặng với kinh phí 10 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trước ngày 10-12-2025.

Theo ông Nguyễn Nam Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, cùng với việc kiến nghị Bộ Xây dựng khởi công, triển khai dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 62 càng sớm càng tốt, tỉnh Tây Ninh cũng đã soạn thảo văn bản kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam thường xuyên sửa chữa, duy tu, có giải pháp bảo đảm giao thông trên tuyến đường quan trọng này.

Một đoạn đường xuống cấp nghiêm trọng

Vừa qua, dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 62 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản. Dự kiến, dự án sẽ khởi công vào tháng 9-2026 tổng vốn hơn 3.241 tỷ đồng, từ nguồn vay vốn của Ngân hàng Thế giới. Dự án có chiều dài 69km, gồm tuyến tránh thị trấn Tân Thạnh dài 8km. Sau khi hoàn thành, tuyến sẽ đạt chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ 80km/giờ, nền rộng 12m, mặt đường 11m.

QUANG VINH