Syngenta trao tặng 2 điểm trường và 4 mái ấm hơn 1 tỷ đồng

Nằm cách trung tâm huyện hơn 30km, điểm trường Tiểu học Hoàng Diệu mới khang trang, kiên cố với chi phí xây dựng 300 triệu đồng thay cho phòng học cũ lợp bằng mái tôn tạm bợ, là niềm vui lớn của thầy cô, học sinh và người dân nơi đây.

Cũng trong tháng 1-2025, điểm trường Mầm non Phiêng Pằn tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La do Syngenta tài trợ sẽ hoàn thiện, sẵn sàng chào đón các em nhỏ và thầy cô bước vào học kỳ mới của năm học 2024-2025. Bên cạnh đó, 8 căn nhà mới cũng được Syngenta trao cho hộ nông dân nghèo tại các tỉnh Nghệ An, Đắk Lắk, Sơn La, Lào Cai. Đây sẽ là món quà tết ý nghĩa để bà con đón năm mới, an cư, lạc nghiệp.

Tiếp nối truyền thống sẻ chia của công ty, dịp này, toàn bộ nhân viên tại Syngenta cũng đóng góp để trao tặng 600 chiếc áo khoác cho học sinh và 250 phần quà tết cho nông dân có hoàn cảnh khó khăn, trong đó, tại Đắk Lắk, công ty sẽ trao 400 áo khoác và 50 phần quà.

ANH THƯ