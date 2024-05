Syngenta Việt Nam được vinh danh là nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam

Great Place to Work® - Cơ quan toàn cầu về văn hóa nơi làm việc - vừa công bố 25 công ty nằm trong Bảng xếp hạng Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2024 (2024 Vietnam Best Workplaces). Trải qua các vòng khảo sát và đánh giá khắt khe, Syngenta Việt Nam đã vinh dự có tên trong bảng xếp hạng này.

Danh hiệu “Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2024” đã nối dài thành tích ấn tượng của Syngenta trong hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Để góp mặt trong Bảng xếp hạng năm 2024, các công ty trước hết phải tham gia khảo sát người lao động trong năm 2023 tới hết quý I-2024 và đạt được chứng nhận Nơi làm việc tuyệt vời – Great Place To Work.

25 công ty chiến thắng năm 2024 ở Việt Nam có đầy đủ ba hạng mục cho ba nhóm doanh nghiệp, gồm: hạng mục cho 10 Doanh nghiệp nhỏ (số lượng người lao động dưới 100), hạng mục cho 10 Doanh nghiệp vừa (số lượng người lao động 100-999) và hạng mục cho 5 Doanh nghiệp lớn (số lượng người lao động trên 1.000).

Giải thưởng danh giá này tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng mà Syngenta Việt Nam đạt được trong hơn 3 thập kỷ hoạt động tại Việt Nam. Trước đó, Công ty đã đạt chứng nhận "Nơi làm việc tuyệt vời" (Great Place to Work 2023), Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" (Best Place to Work 2023 & 2022), giải thưởng "Doanh nghiệp xuất sắc châu Á" (Corporate Excellence Award 2021)

ANH THƯ