Tà Đùng - hành trình kết nối xanh

Ngày 9-8, các doanh nhân thuộc Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TPHCM đã tổ chức Caravan 2025 - hành trình kết nối xanh. Điểm đến của đoàn là hành trình kết nối giữa doanh nghiệp hội viên cùng các đơn vị đối tác, địa phương trong hành trình đi qua và điểm đến cuối cùng là hồ Tà Đùng (thuộc 2 xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng). Những cơ hội về hợp tác đầu tư về du lịch, kết nối từ sản xuất, chế biến, thị trường, kênh phân phối sản phẩm đặc trưng của từng địa phương.

Các doanh nhân tham quan thực tế trải nghiệm

Hồ Tà Đùng có nhiều tiềm năng chưa được khai phá, hiện cũng đã có một số nhà đầu tư đang nghiên cứu và tìm hiểu thế mạnh, tiềm năng phát triển du lịch, khu đô thị sinh thái và các ngành dịch vụ khu vực vườn quốc gia Tà Đùng,… với mong muốn tạo nhiều sản phẩm vui chơi giải trí cộng đồng, du lịch trải nghiệm, thể thao, mạo hiểm…

Ông Phan Đình Tuệ, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TPHCM, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TPHCM, Trưởng đoàn Caravan kết nối xanh, nhấn mạnh, 20 năm qua, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TPHCM đã trở thành mái nhà chung của gần 450 doanh nghiệp - nơi tình đồng hương hòa quyện tinh thần hợp tác trong công việc. Chuyến Caravan này, với sự góp mặt của 45 doanh nghiệp, không chỉ để kỷ niệm chặng đường, mà còn để tìm đến Tà Đùng nhằm mở ra những kết nối mới, gieo mầm hợp tác dài lâu; khai thác tiềm năng du lịch xanh, mang lại giá trị cho địa phương và các doanh nghiệp hội viên.

Theo ông Trần Nam Thuần, Chủ tịch UBND xã Tà Đùng, khu vực hồ và vườn quốc gia tà Đùng là nơi hội tụ 27 dân tộc anh em, với hơn 5.700 ha mặt nước, gần 40 hòn đảo lớn nhỏ, cùng một kho tàng thiên nhiên và văn hóa độc đáo. Mong muốn của địa phương là có nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nhân Nghệ An sẽ chung tay biến du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết, Tà Đùng đang được quy hoạch thành Khu du lịch cấp quốc gia, hướng tới trở thành “thương hiệu mới” của tỉnh, kết nối nông nghiệp xanh với du lịch bền vững. Lâm Đồng hiện có hơn 6.000 cơ sở lưu trú, 111 khách sạn 3 - 5 sao và hàng trăm dự án du lịch đang triển khai, hứa hẹn mở ra cơ hội đầu tư lớn.

Dịp này đoàn cũng giao lưu, kết nối với Binh đoàn 16 - Binh đoàn kinh tế -quốc phòng. Thiếu tướng Phạm Bá Hiền, Tư lệnh Binh đoàn 16 cho biết, về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Binh đoàn đã bố trí 43 cụm điểm dân cư dọc tuyến biên giới gắn với các đội sản xuất xen kẽ các đồn biên phòng, hình thành nên “phên dậu” vững chắc dọc 500km tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia nơi đơn vị đóng quân. Tạo việc làm ổn định cho hàng chục ngàn hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, thông qua phát triển các cây công nghiệp chủ lực như cao su, cà phê, điều, tiêu, mắc ca… Đồng thời, đơn vị chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống điện, đường, trường học, trạm y tế, công trình thủy lợi phục vụ dân sinh và sẵn sàng cho nhiệm vụ chiến đấu khi cần thiết. Đoàn Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TPHCM giao lưu kết nối với Binh đoàn 16 - Bộ Quốc phòng Gần 30 năm qua, Binh đoàn 16 đã góp phần quan trọng vào việc ổn định dân cư, phát triển kinh tế, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, biến những vùng đất hoang hóa thành những khu dân cư trù phú, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ xảy ra.

P.V.