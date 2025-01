Tác phẩm đoạt Giải Diên Hồng phản ánh sâu sắc những vấn đề hệ trọng trước thềm kỷ nguyên mới

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: QUANG PHÚC

Nhằm tôn vinh những tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc, tối 5-1, tại Hà Nội đã diễn ra lễ tổng kết và trao Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND (Giải Diên Hồng) lần thứ 3.

Giải Báo chí Diên Hồng lần thứ 3 năm nay đã nhận được 4.079 tác phẩm dự thi của 163 cơ quan báo chí, tăng cả về số lượng và chất lượng so với Giải Diên Hồng lần thứ 1 và thứ 2. Các tác phẩm được đầu tư công phu, dài kỳ, bám sát hơi thở cuộc sống, phản ánh sinh động các mặt hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp; đặc biệt là những vấn đề đặt ra cho đất nước và cả hệ thống chính trị, chuẩn bị đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự lễ trao giải. Ảnh: QUANG PHÚC

Sau vòng sơ khảo, đã có 725 tác phẩm được lựa chọn vào vòng chung khảo. Trong đó, báo in có 186 tác phẩm; báo điện tử có 234 tác phẩm; tạp chí (in và điện tử) có 73 tác phẩm; truyền hình có 138 tác phẩm; phát thanh có 59 tác phẩm; ảnh có 35 tác phẩm. Hội đồng chấm chung khảo đã lựa chọn được 8 giải A, 15 giải B, 20 giải C và 40 giải khuyến khích.

Đại biểu dự lễ trao giải. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao các tác phẩm đã bám sát hơi thở cuộc sống, đa dạng về đề tài, lĩnh vực và phản ánh sâu sắc những ưu tiên chỉ đạo mới của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Tô Lâm; đặc biệt là những vấn đề đặt ra cho đất nước và cả hệ thống chính trị nhằm chuẩn bị thế, lực và quyết tâm đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, dài kỳ, sử dụng đa phương tiện, đồ họa…; thể hiện tính chuyên nghiệp của báo chí hiện đại và sự làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các tác giả, nhóm tác giả.

ANH PHƯƠNG