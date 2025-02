Tai nạn giữa ô tô và xe máy, 2 bà cháu ở Hà Tĩnh tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ô tô 5 chỗ mang BKS 38H-xx (chưa rõ danh tính người điều khiển) lưu thông trên tuyến quốc lộ 15 theo hướng thị trấn Hương Khê - TP Hà Tĩnh, khi đến địa phận thôn 12, xã Hà Linh thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 38P1-xx, do bà Nguyễn Thị Đ. (sinh năm 1967, trú thôn 3, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê) điều khiển, lưu thông theo hướng ngược chiều, phía sau chở theo cháu Phan Văn Đăng K. (sinh năm 2018).

Cú tông mạnh khiến cháu K. tử vong tại chỗ; bà Đ. bị đa chấn thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó.

Tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng, biến dạng, ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Hương Khê, Công an xã Hà Linh và cơ quan chức năng đã nhanh chóng tới hiện trường tiến hành phân luồng, giải phóng ùn tắc giao thông, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

