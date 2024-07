Tai nạn hầm lò tại Công ty Than Hòn Gai, 5 công nhân tử vong

Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng 22 giờ 10 phút ngày 29-7 tại Công ty Than Hòn Gai (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), khiến 5 công nhân tử vong.

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết vào khoảng 22 giờ 10 phút ngày 29-7, tại lò chợ chống bằng giá thủy lực dạng khung ZH1600/16/24 mức -110 vỉa 12 thuộc dự án khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Suối Lại (giai đoạn I), Công ty Than Hòn Gai-TKV, thành phố Hạ Long, nhóm công nhân gồm 5 người trong quá trình làm việc thì đột ngột xảy ra sự cố.

Ông Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (ngoài cùng, bên trái) chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn tại Công ty Than Hòn Gai.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, ông Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cùng các lãnh đạo Tập đoàn Than, Công ty Than Hòn Gai, Trung tâm cấp cứu mỏ - Vinacomin, các cơ quan chức năng của địa phương đã có mặt tại hiện trường, phối hợp chỉ đạo lực lượng cấp cứu mỏ triển khai công tác cứu hộ. Đến 5 giờ 28 phút, ngày 30-7 đã kết thúc công tác tìm kiếm cứu nạn.

Năm công nhân bị nạn gồm: anh B.V.Đ (sinh năm 1985, quê ở huyện Kiến Xương, Thái Bình) trú tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long; anh G.A.C (sinh năm 1994, quê huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên); anh B.V.Q (sinh năm 1991, quê ở huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn); anh T.X.T (sinh năm 2001, quê huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình); anh V.V.H (sinh năm 1977, quê ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương).



Nguyên nhân sự cố đang được các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ theo quy định.

Trước mắt, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng/công nhân tử vong; Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng/công nhân tử vong. Công ty Than Hòn Gai giải quyết các chế độ theo quy định của Nhà nước; thu xếp các chi phí hậu sự cho công nhân và hỗ trợ các gia đình công nhân với mức ban đầu 100 triệu/gia đình.

