Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, 1 người tử vong

Khoảng 11 giờ ngày 4-1, tại Km150+600, trên tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua địa phận xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Thời điểm trên, xe đầu kéo mang BKS 63C-042.18 kéo theo rơ-moóc BKS 63R-001.30 do ông Đoàn Quốc Việt (37 tuổi, ngụ tỉnh Lạng Sơn) điều khiển theo hướng từ tỉnh Bình Thuận đi tỉnh Ninh Thuận.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi xe đang lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km150+600) đã tông vào phía sau rơ-moóc BKS 60R- 053.50 được kéo bởi ô tô đầu kéo mang BKS 60H- 024.18 do tài xế Võ Duy An (32 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) điều khiển, chạy phía trước cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến tài xế Đoàn Quốc Việt tử vong tại chỗ, 2 xe hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an và cứu hộ địa phương đã có mặt để điều tiết giao thông, xử lý vụ việc.

NGUYỄN TIẾN