Tâm bão đang ở Hưng Yên - Ninh Bình, di chuyển về Thanh Hóa

Hồi 11 giờ, tâm bão nằm ở tọa độ khoảng 20,1 độ vĩ Bắc và 106,2 độ kinh Đông, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 (giảm 1 cấp so với trước khi đổ bộ), giật cấp 10. Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/giờ về phía tỉnh Thanh Hóa.

Vị trí tâm bão cập nhật lúc 11 giờ ngày 22-7. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Nhiều nơi ven biển và đảo như: Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cửa Ông, Tiên Yên (Quảng Ninh) và Cát Bà (Hải Phòng)... đã có gió mạnh cấp 8-10, giật tới cấp 14, trong đó vùng Quảng Ninh và Hải Phòng chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất.

Tại khu vực đồng bằng và ven biển Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An đã xảy ra mưa vừa đến mưa rất to, phổ biến 70-150mm, có nơi vượt 200mm. Nước dâng do bão được ghi nhận tại Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 0,6m, tại Ba Lạt (Hưng Yên) cao 0,8m.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo chiều 22-7, khu vực vịnh Bắc Bộ (gồm các đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, Hòn Dấu, Hòn Ngư) tiếp tục có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh với sóng cao 2-4m. Mực nước ven biển Hưng Yên - Quảng Ninh tiếp tục dâng cao.

Cơ quan khí tượng cảnh báo: thời tiết biển và khu vực ven bờ đang cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho mọi hoạt động trên biển và vùng ven bờ, bao gồm tàu du lịch, tàu chở khách, vận tải, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê kè, các tuyến đường ven biển. Nguy cơ cao xảy ra tai nạn do gió mạnh, dông lốc, sóng lớn và nước dâng.

Lực lượng chức năng tại tỉnh Phú Thọ hỗ trợ di dời tài sản giúp người dân tránh bão tại phường Tân Hòa. Ảnh: CSGT PHÚ THỌ

Trên đất liền, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; khu vực sâu trong đất liền như Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa sẽ có gió giật cấp 6-8. Gió cấp 8 có thể gây gãy đổ cành cây, tốc mái nhà, đe dọa an toàn nhà cửa và sinh hoạt của người dân.

