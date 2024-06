Tấm lòng cô giáo Quảng Ngãi dành cho học sinh nghèo

Cô giáo Huỳnh Thị Thúy Diễm (thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) đến với hoạt động thiện nguyện như một cái duyên. Năm 2001, cô nhận công tác tại Trường Tiểu học Phổ An (nay là xã Phổ An, thị xã Đức Phổ), nơi đây học sinh vùng ven biển còn nhiều khó khăn. Cô Diễm chia sẻ: “Phụ huynh ở Phổ An chủ yếu đi biển, bán hủ tiếu, vé số, nhiều gia đình cả cha mẹ đều mưu sinh ở TPHCM, để con lại cho ông bà nội, ngoại chăm. Thời đó, vẫn chưa có đường bê tông, mùa mưa lầy lội nên tôi thương học trò”.

Cô Diễm đã đi xin đồ cũ cho học sinh, các em lớp lớn nhường đồ cho các em nhỏ từ quần áo đến sách học, mua thêm vở mới để phát cho các học sinh nghèo mỗi đầu năm học mới.

Đến năm 2008, cô Diễm về Trường Tiểu học Đức Thắng (xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức), cô vẫn tiếp tục các chương trình quyên góp cho học sinh nghèo, xin quần áo, sách vở cho các em. Cô Diễm cho biết: “Lúc đó, tôi vẫn chưa sử dụng mạng xã hội để kết nối, khi trong trường có hoàn cảnh nào khó khăn thì tôi vận động phụ huynh chung tay hỗ trợ. Về sau, những người xung quanh biết tôi hay giúp đỡ cho học sinh thì chủ động hỏi tôi có hoàn cảnh nào khó khăn để họ gửi ít tiền. Lâu dần thành quen”.

Khi biết đến mạng xã hội, cô thường xuyên viết bài cảm ơn trên mạng xã hội, kèm những bức ảnh các em phấn khởi nhận quà. Những bài viết chạm đến trái tim của nhiều người, nhà hảo tâm, bạn bè, người thân, nhờ đó, nhiều hoàn cảnh được tiếp sức đến trường, chắp cánh ước mơ cho học trò nghèo.

Cô Huỳnh Thị Thúy Diễm thường xuyên chia sẻ nhiều hoàn cảnh khó khăn lên mạng xã hội nhờ hỗ trợ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Em Nguyễn Minh Huy (lớp 4, Trường Tiểu học Đức Thắng) có hoàn cảnh khó khăn, mẹ em bỏ đi từ khi em còn nhỏ, em ở với bà ngoại và bà cố. Cô Diễm cho biết: “Hai bà đã già lại nuôi cháu nhỏ, dù nhiều lần tìm kiếm nhưng không biết mẹ đang ở đâu. Từ năm 2021, tôi kết nối với một công ty tài trợ cho em hằng tháng, đồng thời, tôi sắm đồ đạc, sách vở để em được đến trường”.

Bà Nguyễn Thị Đỉnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đức Thắng, cho biết: “Thời điểm cô Diễm mới về Trường Tiểu học Đức Thắng làm tổng phụ trách đội, cô Diễm đã vận động hỗ trợ thực hiện nhiều chương trình như: nuôi heo đất, hũ gạo học đường. Sau này khi làm giáo viên đứng lớp, cô Diễm vẫn tích cực kêu gọi hỗ trợ các chương trình Tết vì người nghèo, Xuân yêu thương… Đợt tết vừa qua, cô Diễm vận động nhà hảo tâm tặng 4 xe đạp, mỗi chiếc trị giá 1,5 triệu đồng cho 4 học sinh nghèo”.

Trong căn nhà nhỏ, hai em sinh đôi, Phạm Tường Vi và Phạm Quốc Vinh (cùng lớp 10, Trường THPT Tư Nghĩa) vừa mới mất mẹ. Từ hơn 1 tháng qua, dì các em thường xuyên qua trông nom, chăm sóc các em. Cô Diễm chia sẻ: “Từ sau khi mẹ mất, cuộc sống các em càng khó khăn hơn, nhà chỉ có bà ngoại tuổi đã cao. Qua kêu gọi trên Facebook, tôi và rất nhiều nhà hảo tâm đã quyên góp và mở sổ tiết kiệm cho các em”.

Cô Diễm giúp đỡ cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Dì các em, bà Phạm Thị Trinh, cho biết: “Từ sau khi mẹ cháu mất, tôi chạy qua chạy lại để vừa lo cho con cái ở nhà vừa lo cho hai cháu. Con đường các cháu còn dài lắm, tôi biết ơn cô Diễm và mong muốn cô Diễm có thể đồng hành, hỗ trợ các cháu đến khi các cháu vào đại học”.

Cô Nguyễn Hoàng Phi, giáo viên nghỉ hưu (xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa), cho biết: “Khi cô Diễm đưa thông tin hoàn cảnh khó khăn lên Facebook là tôi chia sẻ liền, rồi người thân, đồng nghiệp vào hỏi thăm, ủng hộ cho các em. Mạng xã hội thực sự có ích để lan tỏa tấm lòng nhân ái”.

Bà Lương Nguyễn Huyền Trang, Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn Sông Vệ, cho biết: “Năm nào cô Diễm cũng nhận được bằng khen điển hình tiên tiến của thị trấn Sông Vệ. Cô Diễm thường xuyên làm các công việc thiện nguyện, giúp đỡ trẻ em mồ côi, trao quà cho người già, người nghèo, hỗ trợ mái ấm tình thương, tiếp sức đến trường trên địa bàn thị trấn, huyện. Trong đó, hỗ trợ xây nhà cho bà Đinh Thị Nga, tổ dân phố An Bàng, thị trấn Sông Vệ, với số tiền 40 triệu đồng ...”.

Cô Diễm (áo dài đỏ) kết nối các nhà hảo tâm tặng xe đạp cho học sinh. Ảnh: NVCC

NGUYỄN TRANG