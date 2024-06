Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Ngọc Hải biểu dương sự nỗ lực cố gắng và những thành tích mà cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc thiểu số đã đạt được trong thời gian qua trên địa bàn quận 6.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Ngọc Hải tặng hoa chúc mừng đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số quận 6 lần thứ III - năm 2024

Phó Chủ tịch UBND TPHCM gợi mở, thời gian tới, quận cần chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành về vị trí, nhiệm vụ của công tác dân tộc trong tình hình mới; xây dựng, đưa ra giải pháp cụ thể, trọng tâm mang tính đột phá phù hợp với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị để tiếp tục triển khai thực hiện tốt chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Lãnh đạo quận 6 tặng hoa chúc mừng đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số quận 6 lần thứ III - năm 2024

Cùng với đó là kết hợp nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc trong đồng bào các dân tộc; chủ động nắm tình hình dư luận, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc.

Đồng chí lưu ý địa phương cần giải quyết các mâu thuẫn từ cơ sở, kiên quyết không để tạo “điểm nóng”, “điểm phức tạp” về an ninh trật tự; chủ động đấu tranh phản bác, xóa bỏ luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, nói xấu, kích động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, gây chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, xâm phạm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Ngọc Hải phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng đề nghị quận tiếp tục chú trọng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân; chăm lo, làm tốt chính sách người có công, bảo đảm an ninh xã hội, giảm nghèo bền vững, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc; chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng những nhân tố tích cực, ưu tú; chú ý đến công tác quy hoạch, đào tạo, lựa chọn những cán bộ người dân tộc có phẩm chất, năng lực, uy tín tham gia cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội.

Chủ tịch UBND quận 6 Lê Thị Thanh Thảo tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TPHCM

Đồng chí Dương Ngọc Hải đề nghị cần bố trí cán bộ làm công tác ở phường có đông đồng bào dân tộc sinh sống phải đáp ứng yêu cầu hiểu tiếng nói, chữ viết và tập quán của đồng bào dân tộc. Quan tâm, động viên, tạo cơ hội phát triển cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc.

Ngoài ra, vận động đồng bào các dân tộc quan tâm xây dựng gia đình văn hóa, phát huy tính tự lực, tự cường, đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau và luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; xóa bỏ những tập quán lạc hậu đi đôi với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của từng dân tộc phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Quận 6 có hơn 67.00 hộ dân với 244.876 nhân khẩu, có 17 thành phần dân tộc. Trong đó, dân tộc Hoa là 67.363 người (chiếm gần 28%), dân tộc Khmer là 336 người (chiếm 0,14%), dân tộc Chăm là 485 người (chiếm 0,2%) và các dân tộc khác như: Nùng, Tày, Mường, Ê đê, Thái… với 228 người (chiếm 0,11%) trong tổng số dân số toàn quận. Dịp này, UBND TPHCM, Ban Dân tộc TPHCM, UBND quận 6 biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc Trong 5 năm qua, quận làm tốt các chính sách an ninh xã hội; xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số dịp lễ, tết với nhiều mô hình, giải pháp trong thực hiện công tác dân tộc. Việc bảo tồn và phát huy sinh hoạt văn hóa theo phong tục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ở quận 6 được duy trì, phát huy.

Đại hội đã thông qua quyết tâm thư, trân trọng gửi tới Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 6 lời hứa quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội cũng hiệp thương 16 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TPHCM lần thứ IV - năm 2024.

CHÍ THẠCH