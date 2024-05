Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, ngăn tai nạn đường thủy xảy ra trong mùa mưa bão

Để tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT), phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão, ngành chức năng hai tỉnh Long An, Tiền Giang tăng cường tuần tra, giám sát, thực hiện các quy định ATGT đường thủy nội địa trên địa bàn.

Ngành chức năng tuần tra trên sông Tiền

Ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang cho biết, trong mùa mưa bão này, đơn vị đã tăng cường công tác tuần tra bảo đảm trật tự ATGT, phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy nội địa.

Theo đó, Ban ATGT tỉnh Tiền Giang đề nghị ngành chức năng các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa, quy định về vận tải hành khách, hàng hóa, quy định về trang bị dụng cụ, cứu sinh... nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT đường thủy nội địa của người dân, chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông.

Đồng thời, tăng cường tuần tra, giám sát, thực hiện các quy định ATGT đường thủy nội địa. Kiên quyết xử lý, đình chỉ hoạt động đối với các phương tiện không đảm bảo điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, không trang bị dụng cụ cứu sinh bến khách ngang sông, người điều khiển phương tiện thủy không bằng chứng chỉ chuyên môn phù hợp…

Đặc biệt, Ban ATGT cấp xã có trách nhiệm đảm bảo trật tự, ATGT đối với bến và phương tiện chở khách ngang sông, các phương tiện nhỏ của gia đình hoạt động trên địa bàn. Cần chú ý công tác phòng, chống tai nạn đuối nước học sinh, trẻ em trong dịp nghỉ hè; triển khai một số giải pháp phòng ngừa tai nạn, thương tích mùa mưa bão đối với các cá nhân, hộ gia đình, các cơ quan, xí nghiệp, kho, bến xe và bãi hàng hóa...

Sở GTVT tỉnh Tiền Giang thông báo, khi lưu thông trên các phương tiện thủy nếu có xảy ra dông lốc, gió xoáy, bão, hoặc sự cố khác, người dân phản ánh đến số điện thoại đường dây nóng của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang: 073.3868282 (hoặc số điện thoại của Ban Giám đốc Sở GTVT tỉnh) để được giải quyết sự cố cũng như cứu hộ kịp thời.

Theo báo cáo, trong năm 2023, ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đã phát hiện và xử lý hơn 8.100 trường hợp vi phạm ATGT đường thủy nội địa, tạm giữ nhiều phương tiện vi phạm.

UBND tỉnh Long An tỉnh kiến nghị Trung ương đầu tư xây dựng các bến thủy để phục vụ công tác bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa và tạm giữ phương tiện; hướng dẫn thống nhất việc hạ tải đối với phương tiện thủy chở quá vạch dấu mớn nước an toàn để thực hiện thống nhất trên toàn quốc; chỉ đạo ngành chức năng phối hợp lực lượng công an tăng cường công tác tổ chức tổng điều tra phương tiện, điều kiện người điều khiển phương tiện thủy cỡ nhỏ để tiếp tục có giải pháp thực hiện công tác đăng ký, quản lý và đào tạo chứng chỉ lái phương tiện.

Theo báo cáo, tính từ năm 2015-2023, toàn tỉnh Long An xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông đường thủy, làm chết 34 người.

NGỌC PHÚC