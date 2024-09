Tặng gạo, học bổng, bánh trung thu, vở cho học sinh đồng bào Xơ Đăng

Các em vui vẻ nhận bánh trung thu

Trưa ngày 16-9, tại Điểm trường Kon Pia (thuộc Trường Tiểu học xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum), Đảng ủy xã Đăk Hà phối hợp với Phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Kon Tum tổ chức trao gạo, học bổng, bánh trung thu, vở cho các em học sinh nơi đây.

Việc trao quà, học bổng, bánh trung thu nói trên diễn ra nhân việc Trường Tiểu học xã Đăk Hà chính thức mở bếp ăn trưa miễn phí cho 87 học sinh ở điểm trường thôn Kon Pia. Đây là những em không thuộc diện bán trú, nhà xa trường, đi lại khó khăn.

Để tiếp sức cho trường, tại đây, đoàn đã trao tặng điểm trường 6,5 tạ gạo và 3 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng) cho 3 học sinh nghèo, học giỏi; trao tặng 100 phần bánh trung thu cho học sinh, giáo viên của điểm trường; 261 cuốn vở cho các em.

Trong số đó, bánh trung thu và vở do Công ty TNHH Phú Thành Tiến Phát (tỉnh Kon Tum) thông qua phóng viên Báo SGGP và Báo Kon Tum ủng hộ, nhằm giúp các em có mùa trung thu ấm áp, an lành. Gạo, học bổng do Đảng uỷ xã kêu gọi trao tặng.

Ông Trần Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Hà, cho biết trên địa bàn, tỷ lệ học sinh đồng bào Xơ Đăng chiếm khoảng 95%, học sinh còn khó khăn. Đảng ủy xã Đăk Hà đã có nhiều định hướng để chi bộ các trường học nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp sức cho các em đến trường, không để học sinh nghèo bị bỏ lại phía sau. Trong số đó, ngoài thường xuyên lắng nghe, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, Đảng ủy xã Đăk Hà chỉ đạo UBND xã tuyên dương, khen thưởng các trường làm tốt công tác nâng cao chất lượng giáo dục.

Việc Trường Tiểu học Đăk Hà mở bếp ăn trưa miễn phí cho học sinh Điểm trường Kon Pia là một điều tốt đẹp, giúp các em có thêm điều kiện được đến trường. Nhân việc trường ra mắt bếp ăn trưa để nấu ăn miễn phí cho học sinh điểm trường Kon Pia, Đảng ủy xã đã phối hợp với phóng viên Báo SGGP, Báo Kon Tum tiếp sức cho thầy cô thông qua việc tặng gạo, học bổng, bánh trung thu, vở; qua đó mong muốn trường duy trì hoạt động nhân văn này, giúp các em có thêm điều kiện học tập, trưởng thành trong tương lai.

Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường cho biết, đây là năm đầu tiên trường mở bếp ăn để nấu ăn trưa miễn phí cho học sinh điểm trường Kon Pia. Sự giúp đỡ của Đảng ủy xã, phóng viên Báo SGGP, phóng viên Báo Kon Tum có ý nghĩa to lớn trong việc giúp trường triển khai hoạt động này. Đặc biệt, nhân dịp trung thu, đoàn còn tặng bánh, vở, ngoài giúp các em có điều kiện học tập, còn giúp các em có mùa trung thu ấm áp, an lành.

Cũng theo bà Hồ Thị Thùy Vân, năm nay, ngoài điểm trường Kon Pia, trường sẽ tiếp tục duy trì bếp ăn trưa miễn phí tại điểm trường Ty Tu (xã Đăk Hà) và đưa học sinh nghèo, mồ côi về trường nuôi dưỡng như đã triển khai từ những năm học trước. Như vậy, năm học này, trường sẽ nấu ăn trưa miễn phí và đưa về trường nuôi dưỡng khoảng hơn 170 em học sinh. Ngoài nguồn hỗ trợ của quỹ trò nghèo vùng cao, sự quan tâm của lãnh đạo UBND huyện, thì các thầy cô sẽ tăng cường chăn nuôi, trồng rau để có thêm kinh phí triển khai, duy trì những công việc này.

Chiều cùng ngày, Đảng ủy xã Đăk Hà phối hợp với Phóng viên Báo SGGP, Phóng viên Báo Kon Tum trao 600 suất quà trung thu cho 600 em nhỏ thôn Kon Pia (xã Đăk Hà); Trao 7 học bổng (mỗi suất 500.000 đồng) cho Trường THCS Bán trú dân tộc thiểu số Tu Mơ Rông.

