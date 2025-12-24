Tết Nhân ái 2026: Phấn đấu tặng 1,5 triệu phần quà tết cho người yếu thế

Ngày 24-12, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã ban hành kế hoạch triển khai phong trào “Tết Nhân ái” xuân Bính Ngọ năm 2026 với quy mô toàn quốc, nhằm chăm lo tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội.

Theo kế hoạch, toàn hệ thống hội phấn đấu hỗ trợ khoảng 1,5 triệu phần quà tết, mỗi phần quà có giá trị tối thiểu 500.000 đồng, bao gồm tiền mặt và hiện vật, dành tặng người khuyết tật, người cao tuổi không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tổng giá trị nguồn lực vận động và hỗ trợ dự kiến đạt ít nhất 750 tỷ đồng.

Chợ tết nhân ái được tổ chức tại nhiều địa phương nhằm hỗ trợ những người yếu thế

Dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ tổ chức khoảng 10 chương trình “Tết Nhân ái” ở cấp Trung ương, mỗi chương trình trao tặng 1.000 phần quà, trị giá tối thiểu 1 triệu đồng/phần tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai trong năm 2025 như: Thái Nguyên, Gia Lai, Khánh Hòa, Huế, Quảng Ngãi, Lâm Đồng...

Mỗi tỉnh, thành hội tổ chức ít nhất một chương trình “Tết Nhân ái”, trao tối thiểu 500 phần quà, trị giá từ 500.000 đồng/phần.

KHÁNH NGUYỄN