Tăng tính cạnh tranh cho thị trường hàng không

Quá ít hãng khai thác

Phân tích về các yếu tố khiến giá vé máy bay cao, ông Hoàng Nhân Chính, Hội đồng Tư vấn du lịch, cho rằng, dù Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không đều nói do chi phí nhiên liệu, chênh lệch tỷ giá, thiếu máy bay, nhưng thực tế vẫn còn một số nguyên nhân khác chưa được đề cập đến, trong đó có yếu tố thiếu tính cạnh tranh. “Giá vé máy bay ở Thái Lan rẻ vì có nhiều hãng cùng khai thác, còn ở Việt Nam hiện chỉ có 2 hãng hàng không lớn là Vietnam Airlines và Vietjet khai thác”, ông Chính nhấn mạnh.

Để từng bước khắc phục nguyên nhân thiếu cạnh tranh do quá ít hãng hàng không khai thác, ông Đỗ Hồng Cẩm, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), cho biết, các hãng hàng không mới sẽ được tạo điều kiện thuận lợi hơn theo Thông tư 13 vừa được ban hành. Cụ thể, các hãng HKVN lần đầu tham gia khai thác thị trường sẽ được áp dụng mức giá bằng 50% mức giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh và dịch vụ điều hành bay đi - đến do Bộ GTVT định mức giá (thời hạn áp dụng trong 36 tháng kể từ ngày bắt đầu khai thác). Đối với hãng hàng không khai thác chuyến bay quốc tế thường lệ đi - đến Việt Nam tại thời điểm không có hãng nào khai thác thường lệ trong khoảng thời gian ít nhất 12 tháng, sẽ được áp dụng ưu đãi tại từng cảng hàng không.

Cụ thể, tại các cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, hãng bay sẽ được áp dụng mức giá bằng 90% mức giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh và dịch vụ điều hành bay đi - đến. Thời hạn áp dụng 12 tháng kể từ ngày bắt đầu khai thác. Tại các cảng hàng không khác, các hãng sẽ áp dụng mức giá bằng 50% mức giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh và dịch vụ điều hành bay đi - đến (thời hạn áp dụng là 24 tháng kể từ ngày bắt đầu khai thác).

Tuy nhiên, theo Cục HKVN, vận chuyển hàng không là ngành kinh doanh đặc thù, có yêu cầu cao về vốn đầu tư và tiêu chuẩn kỹ thuật. Trong giai đoạn vừa qua, các hãng hàng không Việt Nam đều bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như chính trị, kinh tế, thiên tai, địch họa, đặc biệt là đại dịch Covid-19. Hiện các hãng vẫn đang gặp nhiều khó khăn, vốn chủ sở hữu và kết quả kinh doanh lũy kế vẫn trong tình trạng thua lỗ, chưa thể phục hồi trạng thái như trước. Do vậy, đến thời điểm này, Cục HKVN vẫn chưa nhận được thông tin liên quan hãng hàng không mới nào muốn tham gia thị trường hàng không Việt Nam.

Có chính sách khuyến khích

Trong bối cảnh nguồn lực trong nước còn hạn chế, chưa có dấu hiệu về sự xuất hiện của các hãng hàng không mới muốn gia nhập thị trường, một số ý kiến chuyên gia cho rằng, các cơ quan quản lý cần có chính sách khuyến khích các hãng hàng không quốc tế đầu tư vào Việt Nam. Theo phân tích của nhóm nghiên cứu Hội đồng Tư vấn du lịch, trước đây, Nghị định 76/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung tại Việt Nam có quy định tỷ lệ đầu tư nước ngoài không quá 49%. Tuy nhiên, Nghị định số 89/2019/ NĐ-CP của Chính phủ quy định tỷ lệ vốn đầu tư nước ngoài không quá 34%, điều này chưa thực sự thu hút các nhà đầu tư.

Thực tế, đến nay các nỗ lực gọi vốn đầu tư nước ngoài vào các hãng hàng không Việt Nam chưa thành công, kể cả gọi được rồi thì sau đó đối tác nước ngoài cũng rút lui như All Nippon Airways rút khỏi Vietnam Airlines, hay hãng hàng không Qantas (Australia) đầu tư vào Pacific Airlines nhưng do không được tạo điều kiện tăng tỷ lệ đầu tư lên 49% và bỏ quản lý giá vé nội địa bằng giá trần nên đã rút vốn. “Trong khi đó, tại Thái Lan, quốc gia này có ngành hàng không phát triển hơn Việt Nam rất nhiều nhưng họ vẫn khuyến khích đầu tư nước ngoài, trong đó có cả vốn đầu tư của một hãng hàng không Việt Nam. Điều này cho thấy, việc xây dựng chính sách thu hút đầu tư trong lĩnh vực hàng không rất cấp thiết”, một chuyên gia về hàng không chia sẻ.

Xu hướng giá vé tăng

Theo thông tin từ Cục HKVN, giá vé máy bay đã tăng mạnh trong năm 2024, có tuyến tăng gấp rưỡi. Giá vé trung bình của Vietnam Airlines so với cùng kỳ năm trước đã tăng từ 14% đến 20%. Tổng cục Thống kê cũng cho biết, chỉ số giá dịch vụ vận tải đường hàng không đã tăng 85,44% so với quý 1-2023. Hiện giá vé máy bay trong nước ở Việt Nam chỉ thấp hơn chút ít so với giá vé máy bay đi các nước trong khu vực. Giá vé tăng cao đã ảnh hưởng trước tiên tới ngành hàng không, do giảm nhu cầu đi lại bằng máy bay. Thực tế, giá vé máy bay có thể chiếm đến 40%-60% giá tour du lịch trọn gói. Việc tăng giá vé máy bay đã kéo theo giá tour tăng so với cùng kỳ năm trước. Theo nghiên cứu, đánh giá của Hiệp hội các hãng hàng không châu Á - Thái Bình Dương (AAPA), giá vé máy bay trên thế giới vẫn đang có xu hướng tăng cao. Dự báo giá vé máy bay toàn cầu sẽ tăng 3%-7% trong năm 2024 và sẽ tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo.