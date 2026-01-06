Tăng trưởng GRDP TPHCM năm 2025 đạt 8,03%

Dự hội nghị có các đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, xã, phường, đặc khu.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, dự hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhiều điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, năm 2025, TPHCM đối mặt nhiều khó khăn, thách thức đan xen thuận lợi. Tuy nhiên, thành phố đã đạt nhiều kết quả đáng trân trọng với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,03%. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm, mở rộng quy mô đầu tư; đời sống người dân nhìn chung ổn định, phấn khởi; diện mạo đô thị ngày càng khang trang. “Một năm rất bình yên cho người dân và du khách trong và ngoài nước đến với TPHCM”, Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt khi TPHCM bước vào giai đoạn đầu vận hành mô hình siêu đô thị sau sáp nhập, đồng thời diễn ra nhiều sự kiện chính trị - lịch sử quan trọng. Trong bối cảnh đó, với sự chỉ đạo sát sao của Trung ương, sự lãnh đạo quyết liệt của Thành ủy và sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp, thành phố đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Kinh tế thành phố tiếp tục giữ vai trò đầu tàu của cả nước với GRDP tăng 8,03%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 800.000 tỷ đồng, vượt dự toán; trong đó, thu nội địa tăng trên 26%. Thành phố có gần 60.000 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký và bổ sung hơn 2 triệu tỷ đồng; vốn đầu tư nước ngoài thu hút đạt trên 8,1 tỷ USD, tăng hơn 21% so với năm trước.

Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2025 và quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Khu vực thương mại, dịch vụ tiếp tục là động lực tăng trưởng với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt gần 2 triệu tỷ đồng, tăng 15,5%. Xuất khẩu đạt khoảng 95,8 tỷ USD. Du lịch phục hồi mạnh mẽ, tổng doanh thu đạt 260.000 tỷ đồng, tăng hơn 36%, đón 8,5 triệu lượt khách quốc tế và khoảng 45 triệu lượt khách nội địa.

Lĩnh vực công nghiệp có chuyển biến tích cực khi chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,9%; kinh tế số đóng góp khoảng 25% GRDP. Hệ thống tài chính - ngân hàng duy trì ổn định, tổng dư nợ tín dụng trên 5 triệu tỷ đồng, tăng hơn 13%. Thị trường chứng khoán khởi sắc, VN-Index tăng gần 30%, vốn hóa đạt trên 7,2 triệu tỷ đồng.

Thành phố cũng tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền; nhiều công trình trọng điểm được khởi công, chuẩn bị triển khai trong giai đoạn 2026. Tuyến metro số 1 chính thức vận hành, góp phần thúc đẩy giao thông công cộng. Các dự án nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị tiếp tục được triển khai, cải thiện chất lượng sống của người dân.

Bên cạnh đó, TPHCM tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn mang tầm quốc gia và quốc tế; y tế, giáo dục đẩy mạnh chuyển đổi số; hệ sinh thái đổi mới sáng tạo từng bước hình thành. Công tác đối ngoại được mở rộng theo hướng thực chất, tập trung ngoại giao kinh tế, thu hút đầu tư công nghệ cao, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh; đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Nhiều nút thắt cần tập trung tháo gỡ

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thẳng thắn nhìn nhận, kinh tế - xã hội thành phố vẫn còn nhiều khó khăn, trong đó nổi bật là tiến độ giải ngân đầu tư công. Đến nay, tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 70%, dù cao hơn trước nhưng chưa đạt yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu là công tác giải phóng mặt bằng còn chậm. Ngoài ra, thành phố vẫn đối mặt với các vấn đề như ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, ngập nước.

Năm 2026, TPHCM sẽ triển khai nhiều công trình lớn, cả khu vực nhà nước và tư nhân, đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực cao hơn để bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2025 và quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

"Năm 2026 phải là năm tạo đà mạnh mẽ để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Thành phố xác định chủ đề xuyên suốt là tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; tạo đột phá về thể chế, hạ tầng và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, hướng tới phát triển nhanh và bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước" - Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

ÁI VÂN - MAI HOA