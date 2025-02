Theo TTXVN, liên quan đến vụ dàn cảnh, cướp giật tài sản xảy ra tại khu vực chùa Kim Tiên (tổ 13, khóm Phú Hòa, phường An Phú, thị xã Tịnh Biên) vào sáng 3-2, thông tin từ Công an tỉnh An Giang ngày 9-2 cho biết, qua truy xét, cơ quan điều tra đã bắt giữ một số đối tượng, một số đối tượng còn lại đang tiếp tục bị truy xét, kết hợp với biện pháp vận động ra đầu thú.