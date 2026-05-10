Tàu buồm huấn luyện hải quân Indonesia cập cảng TPHCM

Ngày 10-5, tàu buồm huấn luyện KRI Bima Suci thuộc Hải quân Indonesia do Thuyền trưởng, Trung tá Sugeng Hariyanto làm Trưởng đoàn, cập cảng Sài Gòn- Hiệp Phước, trong chuyến thăm hữu nghị kéo dài đến ngày 13-5.

Dự lễ đón tàu có Đại tá Lê Đình Nghi, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Việt Nam cùng đại diện UBND TPHCM, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Cảnh sát biển, Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng và ông Adam Mulawarman Tugio, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam.

Sau lễ đón tàu, thủy thủ và nhóm nhạc của tàu KRI Bima Suci tổ chức chương trình diễn binh và biểu diễn trống, kèn tại cảng.

Đại tá Lê Đình Nghi, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Việt Nam (trái) tặng hoa đón Trung tá Sugeng Hariyanto, Thuyền trưởng tàu KRI Bima Suci

Trong thời gian thăm TPHCM, chỉ huy tàu và thủy thủ đoàn KRI Bima Suci sẽ đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào xã giao lãnh đạo TPHCM; thăm lãnh đạo Quân khu 7; tham gia một số hoạt động truyền thông, đối ngoại hữu nghị với cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân và nhân dân Thành phố.

Chuyến thăm hữu nghị TPHCM của tàu góp phần thắt chặt quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện của hai quốc gia Việt Nam - Indonesia; tăng cường quan hệ hợp tác giữa lực lượng hải quân hai nước trong công tác trao đổi kinh nghiệm hàng hải; tìm kiếm và cứu nạn, các hoạt động gìn giữ hòa bình…

Thủy thủ và nhóm nhạc của tàu KRI Bima Suci biểu diễn trống, kèn tại cảng Sài Gòn - Hiệp Phước

Tàu buồm huấn luyện KRI Bima Suci của Hải quân Indonesia là thuyền buồm huấn luyện hải quân lớn nhất Đông Nam Á, có chiều dài 111,2 m, rộng 13,65 m, cao 51,15 m. Boong chính cao khoảng 9,2 m so với mực nước biển, có 3 cột buồm chính và 26 cánh buồm. Chiều cao tối đa của cột buồm là 49 m tính từ bề mặt boong. Tàu được đưa vào sử dụng năm 2017 với các trang thiết bị hàng hải tiên tiến, hiện đại và khả năng truyền dữ liệu kỹ thuật số.

