Mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam với Ấn Độ, Sri Lanka

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7-5 và đến Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 đến 8-5 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành công tốt đẹp. Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm.

Sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam với Nam Á

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ và Sri Lanka là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa lịch sử, đúng thời điểm Việt Nam và Ấn Độ kỷ niệm 10 năm thiết lập Đối tác Chiến lược toàn diện và diễn ra chỉ một tháng sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được tín nhiệm bầu giữ cương vị mới. Với Sri Lanka, đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo nước ta kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Việc đoàn có nhiều lãnh đạo cấp cao, nhiều doanh nghiệp tham gia đã thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ với Ấn Độ và Sri Lanka.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại cuộc gặp hẹp, trong chương trình thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ, chiều 6-5-2026, tại Phủ Thủ tướng ở Thủ đô New Delhi (ẢNH: TTXVN)

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, chuyến thăm đã thành công rất tốt đẹp, đạt ở mức cao các mục tiêu đề ra. Với Ấn Độ, hai nước đã nhất trí nâng quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường; với Sri Lanka là Đối tác toàn diện, tạo khuôn khổ chính trị mới, tăng cường tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau. Hai nước đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn sự đón tiếp nồng ấm, chu đáo, thân tình, trọng thị với nghi lễ đón tiếp ở mức cao nhất của một chuyến thăm cấp nhà nước và với nhiều biệt lệ... Hơn 50 văn kiện đạt được ở Ấn Độ và 11 văn kiện ở Sri Lanka đã thể hiện nỗ lực rất cao của Việt Nam và hai nước; góp phần tạo động lực phát triển quan trọng cho quan hệ song phương. Lãnh đạo nước ta và hai nước cũng đã trao đổi các biện pháp đẩy mạnh quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và đảng cầm quyền, quan hệ quốc hội, đối ngoại nhân dân.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh, một trong những điểm nhấn quan trọng của chuyến thăm chính là ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước ta đối với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với “người bạn lớn” Ấn Độ và quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Sri Lanka; qua đó là sự coi trọng của Việt Nam với khu vực Nam Á. Các nhà lãnh đạo cấp cao và nhân dân hai nước đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, vai trò, vị thế của Việt Nam, hết sức trân trọng, dành những tình cảm nồng ấm đối với đất nước Việt Nam - nguồn cảm hứng của khu vực và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Một điểm nhấn nữa đó là chuyến thăm đã tạo đột phá chiến lược, tạo điều kiện cho những bước chuyển về chất trong định hướng phát triển quan hệ với Ấn Độ và Sri Lanka. Với Ấn Độ, hai bên đã thống nhất nâng tầm hợp tác trên nền tảng phương châm “chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất”... Với Sri Lanka, việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện phản ánh tăng cường tin cậy và mở rộng hợp tác thực chất trong bối cảnh mới, yêu cầu mới.

Kết quả thực chất

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, những kết quả của chuyến thăm là hết sức thực chất. Các định hướng chiến lược tháo gỡ điểm nghẽn, mở rộng thị trường, tăng cường kết nối kinh tế, đầu tư, hạ tầng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuỗi cung ứng được các nhà lãnh đạo đặc biệt quan tâm với những đề xuất hợp tác hết sức cụ thể; khẳng định mở rộng hơn, làm sâu sắc hơn trụ cột quốc phòng - an ninh, xác định kinh tế, khoa học - công nghệ là những trụ cột mới, với các chương trình, kế hoạch, hoạt động thiết thực, tăng cường hợp tác giáo dục - đào tạo.

Trong chương trình thăm cấp Nhà nước đến Sri Lanka, chiều 8-5, tại thủ đô Colombo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya (Ảnh: TTXVN)

Đối với Ấn Độ, những kết quả của chuyến thăm đã đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, mở ra tiềm năng hợp tác to lớn trong các lĩnh vực an ninh - quốc phòng, kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân, hứa hẹn đưa quan hệ hai nước sang “kỷ nguyên vàng”.

Đối với Sri Lanka, hai bên cam kết tiếp tục củng cố, tăng cường hợp tác, hữu nghị, xác lập tin cậy chính trị ở mức cao, mở rộng quy mô và mức độ hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực; nhất trí tăng kim ngạch thương mại song phương lên gấp 5 lần mức hiện tại trong ít năm tới. Những bước tiến lớn trong ổn định kinh tế của Sri Lanka đã mở ra cơ hội mới về thương mại, hợp tác về khoáng sản, chế tạo, cảng biển và nhiều lĩnh vực khác.

TTXVN