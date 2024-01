Tàu vận tải Hải An 18 đâm chìm tàu cá, 5 ngư dân rơi xuống biển

Tàu vận tải Hải An 18 đâm chìm một tàu cá của tỉnh Bình Thuận, 5 ngư dân rơi xuống biển.

Sáng 9-1, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đã báo cáo ban đầu vụ việc tàu cá BTh 86681TS của địa phương bị tàu vận tải Hải An 18 đâm chìm trên biển.

Theo đó, khoảng 23 giờ 50 phút ngày 8-1, tàu cá BTh 86681TS, công suất 75 CV, hành nghề rập, gồm 5 lao động, do ông Lê Hồng Sơn (sinh năm 1984, ngụ thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) làm chủ kiêm thuyền trưởng.

Khi tàu đang neo đậu tại khu vực cách Đông Nam mũi La Gàn (huyện Tuy Phong) khoảng 4 hải lý thì bị tàu vận tải Hải An 18 đang hành trình theo hướng Bắc - Nam đâm vào phía mũi tàu cá.

Hậu quả vụ việc khiến tàu cá BTh 86681TS bị chìm, 5 thuyền viên trên tàu cá nhảy xuống biển thoát thân.

May mắn sau đó, 5 thuyền viên gặp nạn được tàu cá BTh 96053TS do anh Nguyễn Thành Thảo (sinh năm 1984, trú tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong) cứu vớt an toàn. Dự kiến trong ngày 9-1, các ngư dân gặp nạn sẽ được đưa vào bờ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các đồn biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát; mời thuyền trưởng tàu vận tải Hải An 18 làm việc để phối hợp xác minh làm rõ các thông tin liên quan đến tai nạn. Đồng thời, thường xuyên giữ liên lạc với chủ tàu cá BTh 86681TS để nắm thông tin, tình hình có liên quan đến vụ việc.

NGUYỄN TIẾN