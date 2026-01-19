Tây Ban Nha: Va chạm tàu tốc độ cao, 21 người thiệt mạng

Theo Đài Al Jazeera, vào ngày 18-1 (giờ địa phương), 21 người thiệt mạng, nhiều người bị thương trong vụ tai nạn tàu tốc độ cao trật bánh, lao sang đường ray ngược chiều và va chạm với một đoàn tàu đang chạy tới tại khu vực miền Nam Tây Ban Nha.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: BNO NEWS

Theo nhà khai thác đường sắt Tây Ban Nha Adif, vụ tai nạn xảy ra khi đoàn tàu chạy tuyến Malaga – Madrid bị trật bánh và va chạm với một đoàn tàu di chuyển theo hướng Madrid đi Huelva. Vụ va chạm mạnh đã khiến hai toa cuối của đoàn tàu trật khỏi đường ray, trong đó toa cuối cùng bị lật nghiêng hoàn toàn.

Hiện lực lượng cứu hộ đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân. Giới chức tỉnh Andalucia cho biết đã tiếp nhận tin báo về việc có nhiều hành khách bị thương và vẫn còn mắc kẹt bên trong các toa tàu, khiến con số thương vong có thể tiếp tục tăng.

Theo số liệu từ truyền thông Tây Ban Nha, ước tính khoảng 400 hành khách có mặt trên cả hai đoàn tàu vào thời điểm xảy ra tai nạn. Trước tình hình cấp bách này, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez tuyên bố đang theo dõi sát sao vụ việc để chỉ đạo kịp thời các biện pháp hỗ trợ và khắc phục hậu quả.

PHƯƠNG NAM