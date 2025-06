Tây Ninh: 5 tháng đầu năm 2025, doanh thu du lịch đạt 2.380 tỷ đồng

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Tây Ninh, trong 5 tháng đầu năm 2025, tỉnh thu hút 3,2 triệu lượt khách tham quan các khu, điểm du lịch trên địa bàn, tăng 4,1% so cùng kỳ, đạt 56,2% so kế hoạch với tổng doanh thu du lịch đạt 2.380 tỷ đồng. Doanh thu từ dịch vụ du lịch trong 5 tháng đầu năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tăng 48,8% so cùng kỳ và đạt khoảng 88% so kế hoạch năm.