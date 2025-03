Tây Ninh: Trao quyết định bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh

Ngày 3-3, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 2 tân Phó Giám đốc

Tham dự có ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo một số ban ngành…



Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Trãi đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm có thời hạn đối với Thượng tá Lê Văn Thuận (sinh năm 1975, quê quán xã An Thạnh, huyện Bến Cầu), Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Tây Ninh và Thượng tá Lê Trung Ái (sinh năm 1979, quê quán phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng), Trưởng Công an TP Tây Ninh, cùng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

Cũng tại buổi lễ, thừa ủy quyền Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã trao quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu đối với Đại tá Trần Văn Luận.

XUÂN TRUNG