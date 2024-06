Thăm hỏi gia đình 3 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông ở Hà Tĩnh

Chiều 8-6, đoàn công tác của Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh do Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phó Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào sáng cùng ngày.

Đoàn công tác Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh thắp hương chia buồn với gia đình nạn nhân

Cùng tham gia đoàn công tác có đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh; đại diện lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh, Công an huyện Cẩm Xuyên...

Tại các điểm đến, đoàn công tác của Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh gửi lời thăm hỏi, động viên, chia buồn sâu sắc và mong muốn người thân 3 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông cố gắng vượt qua nỗi đau thương mất mát, sớm ổn định cuộc sống.

Như Báo SGGPO đã đưa tin, trước đó, khoảng 6 giờ ngày 8-6, tại Km532+800 Quốc lộ 1 đoạn thuộc địa phận xã Cẩm Thịnh (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, gồm: N.V.Đ. (sinh năm 1991), H.N.Đ. (sinh năm 1981) và N.V.H. (sinh năm 1992), đều trú ở xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên.

Đoàn công tác Ban An toàn giao thông tỉnh động viên, chia buồn với người thân nạn nhân

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện Cẩm Xuyên nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG QUANG